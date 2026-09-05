새울 3호기 자동 정지 원인은 ‘운전원 입력 오류’…원안위, 재가동 승인

지난달 시운전 과정에서 자동정지한 새울 원자력발전소 3호기의 정지 원인이 운전원의 설정값 입력 오류였던 것으로 조사됐다. 원자력안전위원회는 사건 조사를 마무리하고 새울 3호기의 재가동을 승인했다.

원안위는 지난 8월 11일 시운전 시험 중 자동정지한 새울 3호기에 대한 사건 조사를 마치고 4일 잔여 시운전 시험을 위한 재가동을 승인했다고 밝혔다.

조사 결과 당시 원자로 출력 80%에서 송전을 차단하는 시운전 시험을 마친 뒤 원자로 출력을 복구하는 과정에서 운전원이 터빈제어밸브 위치제한기의 설정값을 잘못 입력한 것이 자동정지 원인으로 확인됐다.

운전원은 예상치 못한 터빈발전기 출력 변동을 막기 위해 설정값을 입력했지만, 터빈제어밸브가 닫히는 방향으로 값을 잘못 설정했다. 이에 따라 당시 33.9% 수준이던 원자로가 자동정지했다.

한국수력원자력은 인적 오류의 재발을 막기 위해 터빈제어밸브 위치제한기를 조작할 때 설정값을 재확인하도록 관련 시험·운전 절차를 보완하고 이를 운전 시스템에 반영하기로 했다. 전 원전 운전원을 대상으로 이번 사건 사례에 대한 교육훈련도 실시한다.

원안위는 조사 과정에서 비상디젤발전기가 안전모선에 투입되고 안전설비인 필수냉동기 4대 가운데 1대가 수동 기동된 사실도 확인해 비상디젤발전기 투입의 적절성 등을 함께 검토했다.

원안위는 조사 결과 한수원의 조치와 재발방지대책이 적절하다고 판단했다. 재가동 승인 이후에도 새울 3호기의 잔여 시운전 시험과 재발방지대책 이행 여부를 지속적으로 점검할 방침이다.

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