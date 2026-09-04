7월 경상수지 421억 달러 흑자 ‘역대 2위’… 반도체 호황에 역대 최대

반도체 수출 호조 지속에 힘입어 우리나라 7월 경상수지가 동월 기준 역대 최대 흑자를 기록했다.

한국은행이 4일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 올해 7월 경상수지는 420억8000만달러(약 57조원) 흑자로 집계됐다. 월간 기준으로 지난 6월(497억3000만달러)에 이어 역대 2위 흑자 규모다. 동월 기준으로는 역대 최대다.

지난 7월 30일 인천국제공항 대한항공 화물터미널에서 관계자들이 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체를 항공기에 탑재하는 장면. 연합뉴스

2023년 5월부터 39개월 연속 흑자 기조가 유지됐다. 2000년대 들어 2019년 3월 이후 83개월 연속 흑자에 이어 두 번째로 긴 흑자 기록이다. 올해 들어 7월까지 누적 경상수지 흑자는 2천330억9000만달러에 달했다. 작년 동기(598억2000만달러)의 4배에 가까운 수준이다.

7월 경상수지를 항목별로 보면, 상품수지 흑자가 404억3000만달러로 역대 2위를 기록했다. 1위는 6월의 478억9000만달러였다. 수출(1004억5000만달러)은 1년 전보다 65.3% 급증했다. 정보기술(IT) 품목과 비(非) IT 품목이 모두 증가한 결과다. 상품 수출이 1000억달러를 넘은 것은 6월(1123억7000만달러)에 이어 이번이 역대 두 번째다.

품목별로는 통관 기준으로 컴퓨터 주변 기기 SSD(344.5%), 반도체(176.3%), 석유 제품(35.7%), 화공품(19.1%) 등이 높은 증가율을 나타냈다.

지역별로는 중국(96.2%), 동남아(74.7%), 미국(69.1%), 유로 지역(EU·55.6%), 중남미(25.7%) 등에서 수출이 늘었다. 특히 중동 수출은 6월 -8.9%에서 7월 24.7%로 증가 전환했다.

수입(600억2천만달러)도 21.7% 늘었지만, 수출 증가율보다는 낮았다. 자본재 수입이 반도체 제조장비(60.1%), 반도체(56.7%), 수송장비(50.5%) 등을 중심으로 36.7% 증가했다. 원자재 수입은 원유(54.2%), 비철금속(47.1%), 가스(46.8%), 광물(39.5%) 등을 위주로 29.1% 늘었다.

반면, 소비재 수입은 3.0% 줄어 15개월 만에 감소 전환했다. 승용차(-25.4%), 내구소비재(-6.6%) 등이 크게 줄었다.

서비스수지는 19억7000만달러 적자로 집계됐다. 적자 규모가 작년 동월(-19억3000만달러)이나 전월(-12억9000만달러)보다 확대됐다. 서비스수지 중 여행수지가 6월 4억4000만달러 흑자에서 7월 3억4000만달러 적자로 전환했다. 이 기간 출국자 수(200만5000→241만9000명)가 입국자 수(199만3000→209만3000명)보다 가파르게 늘었다. 해외여행 성수기에 제헌절 공휴일 지정 등의 영향이 더해졌다. 여행수지가 적자 전환한 것은 3개월 만이다.

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