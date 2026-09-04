“명산·명수·명성” 항저우·첸다오후·황산 관광설명회, 한국 서울서 개최

한중 문화·관광 교류와 협력을 강화하고 항저우·첸다오후·황산의 문화관광 자원과 한국 시장 간 연계를 확대하기 위한 ‘명산·명수·명성(名山·名水·名城) 항저우·첸다오후·황산 관광설명회’가 9월 3일 한국 서울에서 개최됐다. 이번 행사는 항저우시 문화광전관광국과 황산시 문화관광국이 공동 주최했으며, 다이빙(戴兵) 주한 중국대사, 심효강(沈晓刚) 주한중국대사관 공사참사관 겸 중국문화원장, 한국여행업협회 및 서울특별시관광협회 관계자와 한중 양국 관광·문화·언론·여행업계 관계자 등 약 150명이 참석했다.

항저우시 담당자 여행굿즈 소개하고 있다. (사진=CMG 제공)

이번 행사는 항저우가 한국 시장을 대상으로 마련한 주요 해외 관광 홍보 행사로, 항저우의 깊은 역사문화와 활력 넘치는 도시의 모습을 다양한 프로그램을 통해 소개했다. 특히 황산과 첸다오후를 연계해 ‘명산·명수·명성’을 주제로 강남 도시문화, 호수 생태관광과 휴양, 산악 자연경관과 인문문화가 어우러진 관광 코스를 선보이며 한국 관광업계와 일반 소비자들에게 새로운 중국 관광의 매력을 소개했다.

다이빙 주한 중국대사는 축사를 통해 “중한 양국은 지리적으로 가깝고 국민 간 정서적 유대가 깊으며 문화적으로도 서로 통하는 부분이 많다”며 “관광은 양국 국민의 상호 이해와 우호를 증진하는 중요한 가교 역할을 해왔다”고 말했다. 이어 “최근 더 많은 한국 관광객들이 중국을 찾으며 아름다운 자연과 역사문화, 도시의 일상, 경제 발전, 다양한 미식 등을 직접 경험하고 더욱 진실하고 풍부하며 다채롭고 발전된 중국을 알아가고 있다”고 밝혔다.

루샤광(鲁霞光) 항저우시 인민정부 부시장 축사 모습 (사진=CMG 제공)

루샤광(鲁霞光) 항저우시 인민정부 부시장은 축사에서 항저우와 한국 간 천 년이 넘는 문화 교류의 역사를 소개하며, 양국 간 관광·문화 교류가 더욱 활발해지고 있다고 밝혔다.

홍펑(洪峰) 황산시 인민정부 부비서장 축사 모습 (사진=CMG 제공)

홍펑(洪峰) 황산시 인민정부 부비서장은 황산이 웅장한 자연경관과 깊은 역사문화적 가치를 동시에 갖춘 중국의 대표적인 관광지라며, 세계문화유산과 세계자연유산을 함께 보유한 황산의 관광 자원이 한국 관광객의 자연경관과 고품질 여행에 대한 수요와 높은 부합성을 갖고 있다고 소개했다.

황준석 한국여행업협회 상근부회장은 축사에서 “최근 한국인의 중국 여행 수요가 점차 회복되면서 관광객들의 목적지 선택과 여행 방식도 더욱 다양해지고 있다”며 “항저우는 역사문화, 자연경관, 미식과 일상생활, 첨단기술 등 다양한 관광자원을 갖추고 있어 한국 관광시장에서 큰 발전 가능성을 가지고 있다”고 말했다.

Hello Jackson(장수석)이 ‘Living Poetry, AI Hangzhou’를 주제로 발표 (사진=CMG 제공)

항저우 관광 홍보에서는 항저우를 다섯 차례 방문한 한국 관광 크리에이터 Hello Jackson(장수석)이 ‘Living Poetry, AI Hangzhou’를 주제로 발표했다. 그는 한국 관광객의 시각에서 직접 경험한 항저우의 매력을 소개하며 서호, 량주문명, 오월문화와 남송문화의 역사적 가치부터 룽징차와 실크 등 대표적인 문화 콘텐츠, 인공지능과 디지털경제 등 현대적인 도시 발전 성과까지 폭넓게 소개했다. 이를 통해 전통문화와 첨단기술이 조화를 이루는 항저우의 도시 매력을 생생하게 전달했다.

황산 관광 홍보에서는 한국 명지대학교 곽은철 교수가 ‘안녕하세요, 황산(你好，黄山)’을 주제로 발표에 나서 한국 관광객과 관광 전문가의 관점에서 황산을 소개했다. 황산의 독특한 자연경관과 후이저우 역사문화, 한국 관광객들이 관심을 갖는 여행 경험 등을 중심으로 황산의 관광자원과 목적지 특성을 소개하며 한국 관광업계가 황산을 이해하고 관련 관광상품을 개발하는 데 참고할 수 있는 다양한 관점을 제시했다.

사진=CMG 제공

행사장 로비에는 항저우와 황산의 문화·관광 및 과학기술 체험존도 마련됐다. 중국 차문화 전시와 항저우 특색 문화상품 체험을 비롯해 인공지능, 로봇 등 다양한 기술 프로젝트가 선보였다. 한국 관광업계 관계자들은 송나라 문화와 오월문화 등 중국 전통문화를 직접 체험하는 동시에 항저우의 디지털경제와 과학기술 혁신 성과를 가까이에서 살펴봤다.

한국 관광객들이 중국 여행에서 관심을 갖는 모바일 결제와 교통·관광 서비스 편의성을 주제로 Kakao Pay 해외사업 총괄 책임자 Brian Kim이 발표에 나서 중국 현지에서의 모바일 결제 이용 방식과 서비스 경험을 소개했다. 이번 관광설명회를 계기로 항저우시 문화광전관광국의 지원 아래 Ant International의 Alipay+가 한국 전자지갑 Kakao Pay에 ‘항저우관(杭州馆)’ 특별 페이지를 공식 개설했다.

이번 관광설명회의 핵심 프로그램으로 한국 시장을 겨냥해 기획한 5대 ‘명산·명수·명성’ 테마 관광코스가 공식 발표됐다.

항저우와 황산을 잇는 고속철도인 항저우-황산 고속철도를 통해 세 지역 간 이동 편의성이 높아지면서, 이번 관광코스는 항저우·첸다오후·황산의 관광자원을 하나의 여정으로 연결했다. 한국 관광객들은 한 번의 여행으로 강남의 도시 풍경, 첸다오후의 아름다운 호수와 섬, 황산의 웅장한 산악경관과 후이저우 전통문화를 함께 경험할 수 있다. 또한 한국 여행업계가 4~6일 또는 그 이상의 장기 여행상품을 구성하는 데에도 다양한 조합이 가능할 것으로 기대된다.

행사 현장에서는 관련 관광기관과 기업들이 관광자원 홍보, 관광상품 개발, 관광객 유치, 마케팅 등을 내용으로 하는 협력협약을 각각 체결하며 항저우·첸다오후·황산 관광상품의 한국 시장 진출을 위한 협력 기반을 확대했다.

행사에 참석한 한국 여행업계 관계자들은 한국 관광객의 소비 수요를 고려해 이번에 발표된 테마 관광코스를 검토하고, 향후 ‘항저우·첸다오후·황산’ 관광상품 출시를 추진하겠다고 밝혔다. 또한 여러 한국 관광 크리에이터들이 세 지역을 직접 방문해 현장 취재와 체험 콘텐츠를 제작하고 싶다는 의사를 밝혔으며, 숏폼 영상과 SNS를 통해 한국의 젊은 세대와 자유여행객들에게 세 지역의 독특한 관광 매력을 소개할 계획이다.

자료 제공: CMG

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