11∼12월에 북미대화 하나…“美 G20 회의에 김정은 부를 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담이 이르면 올해 11∼12월 열릴 가능성이 있다는 전망이 제기됐다.

빈센트 브룩스 전 주한미군사령관은 3일(현지시간) 워싱턴의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 주최로 열린 대담에서 “(북미) 양측 모두 올가을에 접촉 포인트를 만들고 싶어 할것이고, 그 이후에는 실질적 후속 논의를 할 기회를 가지려 할 것”이라면서 이같이 전망했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장. AFP연합뉴스

그는 미국의 중간선거가 치러지는 11월부터 미국에서 주요20개국(G20) 정상회의가 열리는 12월 사이가 “가장 이른 (북미 정상회담) 가능 시점”이라고 예상했다. 다만 회담이 일찍 열릴수록 ‘보여주기’의 성격이 강하고, 늦어질수록 실질적 내용이 담길 가능성이 크다면서 “두 일정(중간선거 및 G20 회의)이 모두 지나간 이후가 될 가능성이 더 크다”고 말했다.

빅터 차 CSIS 한국석좌도 “북한의 관점에선 11월 중간선거 이후 (트럼프) 대통령이 약해질 가능성이 크기 때문에 그 이후 자신들의 지렛대가 더 강해질 것으로 생각할 것”이라며 “북한은 회담 전에 중간선거 결과를 확실히 기다릴 것”이라고 내다봤다.

차 석좌는 트럼프 대통령이 미국 본토에서 열리는 G20 정상회의에 김 위원장을 부르는 이벤트를 기획할 수도 있다고 내다봤다. 올해 G20 정상회의는 12월 14∼15일 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도랄 리조트에서 열린다.

그는 “트럼프가 북한을 G20에 초청하는 상황도 상상해볼 수 있다”면서 “그렇게 한다면 미국이 G20을 개최하는 가운데 전 세계의 관심을 한데 끌어모을 수 있는 사건이 될 것”이라고 말했다.

트럼프 1기 때의 북미 회담이 성과 없이 끝난 데다 당시와 달리 중국·러시아의 지원을 등에 업은 북한이 회담에 응하지 않을 것이라는 관측이 많지만, 그럼에도 북한에는 회담에 나설 유인이 충분히 있다고 차 석좌는 분석했다.

그는 “북한은 미국이 이란과 베네수엘라에서 무엇을 했는지, 그리고 잠재적으로 쿠바에서 무엇을 할 수도 있는지를 지켜봤다”묘 “북한 입장에서도 그런 일이 자신들에게 일어날 가능성을 최소화하기 위해 (트럼프) 대통령과 일종의 접촉 지점을 유지하는 것이 의미가 있다”고 설명했다.

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