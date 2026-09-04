서초구·서초청년센터, 12일 ‘서초 청년 FESTA’ 개최

서초구와 서초청년센터는 청년의 날을 기념해 오는 9월 12일 반포한강공원 피크닉장과 예빛섬 야외무대 일대에서 ‘제3회 서초 청년 FESTA’(이하 ‘서초 청년 페스타’)를 개최한다고 밝혔다. 올해 행사는 한불수교 140주년을 기념하는 페스티벌과 함께 진행된다.

올해 3회째를 맞은 서초 청년 페스타는 청년들이 직접 축제 콘텐츠를 기획하고 운영하는 참여형 행사다. 낮 12시부터 열리는 체험존에서는 서초청년센터의 자발적 모임인 ‘서리풀 청년 크루’가 준비한 6개의 부스와 한국과 프랑스의 감성을 담은 12개의 부스가 운영될 예정이다.

글로벌셰이퍼스 크루의 세계여행 출입국 체험과 여권 케이스 만들기를 비롯해 ▲AI 미래흥신소: 타임포토 ▲가드닝 체험 ▲문학&무알콜 뱅쇼 페어링 ▲감정 기록 및 감정 키링 만들기 등 다양한 프로그램이 마련된다.

오후 6시부터는 예빛섬 야외무대에서 ‘청년의 날 기념식’이 진행된다. 청년들이 제안한 정책 가운데 투표를 통해 선정된 ‘진짜 청년정책 TOP10’을 소개하는 ‘서초청년정책어워즈’도 열린다. 서초구에 따르면 이번 투표에는 청년 1018명이 참여했다.

이와 함께 청년밴드 ‘쉘 위 펑크’와 싱어송라이터 ‘경서’의 축하공연이 이어지며, K-뷰티 헤어 스타일링, 자개 키링 제작, 타로, 프렌치 퍼퓸 만들기, 마들렌 꾸미기 등 다양한 체험 프로그램도 운영된다.

현장에서는 6개 미션을 수행하는 스탬프 투어도 진행된다. 참여자에게는 추첨을 통해 파리바게뜨 교환권과 한강 피크닉 세트 등을 증정하며, 기념식 사전 신청자 선착순 100명에게는 응원 굿즈를 제공한다.

전성수 서초구청장은 “청년들이 직접 참여하고 새로운 경험을 즐길 수 있는 축제를 준비했다”며 “한강의 가을 풍경과 다양한 체험, 공연을 함께 즐기며 특별한 하루를 보내길 바란다”고 말했다.

서초 청년 페스타의 상세 프로그램 및 청년의 날 기념식 사전 신청은 서초청년센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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