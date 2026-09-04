한그루, 24세 결혼 후 이혼한 이유? “내가 행복해야”

배우 한그루가 어린 나이에 결혼을 결정했던 배경부터 이혼 당시 심리를 솔직하게 털어놨다.

배우 한그루가 어린 나이에 결혼을 결정했던 배경부터 이혼 당시 심리를 솔직하게 털어놨다. 형수는 케이윌

한그루는 최근 유튜브 채널 ‘형수는 케이윌’에 출연해 자신의 결혼과 이혼, 그리고 두 아이를 키우며 살아가는 과정에 대해 털어놨다. 영상에서 그는 이른 나이에 결혼을 선택한 이유를 돌아보며 당시에는 스스로도 정확히 알지 못했던 심경을 털어놨다.

한그루는 24세의 비교적 젊은 나이에 결혼했다. 결혼 생활은 약 8년간 이어졌다. 그는 “엄마가 너무 무서워서 제가 어릴 때 사춘기가 없었다”며 “그게 뒤늦게 온 것 같다”고 설명했다.“모든 거에서 벗어나는 선택으로 결혼을 한 게 아닌가”라고 덧붙였다.

당시 주변의 반대도 적지 않았다. 방송에서 케이윌이 어린 나이의 결혼을 두고 주변에서 걱정하거나 반대하지 않았느냐고 묻자, 한그루는 한채아를 비롯한 지인들의 반대가 상당히 컸다고 밝혔다.

한채아는 “네가 지금 할 수 있는 역할도 많고 배우로서 지금부터 시작이라 나중에 더 후회할 수도 있다”고 조언했다고.

이혼을 결정하게 된 과정에서는 자신의 가정환경도 영향을 미쳤다고 설명했다. 한그루는 어머니가 어린 시절 이혼한 뒤 혼자 생활하다가 현재는 재혼해 새아버지와 함께 살고 있다고 전했다.

어머니가 살아가는 모습을 지켜보면서 힘든 상황을 참고 견디는 모습에 자신 역시 많은 스트레스를 받았다는 것이다. 그는 가족의 행복을 위해서는 무엇보다 자신의 삶도 중요하다고 생각하게 됐다고 밝혔다. “내가 행복해야 아이들도 행복”이라고 부모의 행복이 아이들에게 좋은 영향을 줄 수 있다는 판단 아래 결국 자신을 위한 결정을 내렸다고 설명했다.

어린 나이에 결혼해 8년간 결혼 생활을 이어온 뒤 이혼을 선택한 한그루. 그는 자신의 과거 선택을 단순히 후회하기보다 당시의 자신이 어떤 마음이었는지 되짚어보았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지