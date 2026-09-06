강원의료복지사協, 지역주민·조합원 등 대상 ‘협동학교’ 운영

강원의료복지사회적협동조합(이하 강원의료복지사협)은 오는 22일부터 12월 5일까지 지역주민, 조합원, 대의원, 임원을 대상으로 ‘강원의료복지사협 협동학교’를 운영한다고 6일 밝혔다.

협동학교는 지역주민과 협동조합 구성원들이 의료복지사회적협동조합의 가치와 운영 원리를 이해하고 각자의 역할과 책임을 바탕으로 조합 운영에 주체적으로 참여할 수 있도록 마련됐다.

강원의료복지사협 협동학교 웹자보. 강원의료복지사회적협동조합 제공

교육은 참여 대상과 내용에 따라 조합원 과정, 대의원 과정, 임원 과정으로 나눠 진행된다.

조합원 과정은 조합원과 예비조합원(지역주민) 20명을 대상으로 오는 22일부터 10월 13일까지 매주 화요일 오후 2시부터 4시까지 총 4회 진행된다. 주요 교육내용은 △의료복지사회적협동조합의 이해 △강원의료복지사협의 이해 △조합원의 권리와 참여 △일본 사례로 살펴보는 지역사회와 건강공동체 등이다. 교육 장소는 원주밝음신협 5층 대강당이다.

대의원 과정은 대의원과 조합원 20명을 대상으로 10월 15일부터 11월 5일까지 매주 목요일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지 총 4회 운영된다. △대의원의 역할과 책임 △정관 및 규정의 이해 △의료복지사협의 재무 및 예산 기초 △강원의료복지사협의 역사와 사회적 가치를 다룬다.

임원 과정은 임원과 대의원 10명을 대상으로 11월 19일과 26일 오후 6시 30분부터 8시 30분까지, 12월 5일 오전 10시부터 오후 3시까지 진행된다. 교육내용은 △인문의료의 이해 △의료기관 운영과 실제 △협동조합 경영 △강원의료복지사협 조직 정체성 확인으로 구성된다. 대의원 과정과 임원 과정은 무위당기념관에서 진행된다.

모든 과정 참가비는 무료다. 교육내용과 강사는 기관 사정에 따라 일부 변경될 수 있다.

강원의료복지사협은 이번 협동학교를 통해 지역주민에게는 협동조합에 대한 이해를, 조합원에게는 협동조합과 조합원 참여에 대한 이해를 높이고 대의원과 임원에게는 조직 운영에 필요한 실무 역량과 책임 의식을 강화하는 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

참가 신청은 온라인 신청서, 네이버 밴드, 홈페이지를 통해 할 수 있다. 신청이 어려운 경우 강원의료복지사협 조합사무국으로 문의하면 된다.

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