이름 적어두면 내 땅?…불꽃축제 ‘30만원 명당’ 거래에 시민들 ‘눈살’ [밀착취재]

지난 3일 서울세계불꽃축제를 앞두고 서울 여의도 한강공원에 방치된 돗자리들. 돗자리에는 ‘자리 선점 금지’ 경고문이 붙어 있다. 손유나 인턴기자

“불꽃놀이를 보려면 자신이 직접 와야 한다. 그걸(자리를) 꼭 돈으로 맡냐.”

3일 서울 여의도 한강공원에서 만난 유모(68)씨는 곳곳에 자리를 맡아놓기 위해 깔려있는 돗자리를 보고 단호히 말했다. 4일부터 5일까지 열리는 ‘한화와 함께하는 서울세계불꽃축제 2026’를 앞두고 최근 온라인 중고 거래 플랫폼에서 불꽃축제 ‘명당’ 자리를 돈을 받고 대신 잡아주는 거래가 기승을 부리고 있어서다.

우연히 불꽃축제를 구경했다가 벌써 10년 넘게 불꽃축제에 꾸준히 참석하고 있는 유씨는 “이번에도 토요일 아침 일찍부터 찾아와 돗자리를 깔 것”이라며 “몇 년 전부터 안전 요원이 자리를 관리해줘 만족스럽지만, 이렇게 자리를 몇십만원에 파는 건 뿌리를 뽑아야 한다”고 목소리를 높였다.

지난 3일 서울 여의도 한강공원 일부 돗자리 위에 놓인 종이. 종이에는 ‘자리 있어요’ 문구와 이름(붉은 사각형 안)이 적혀 있다. 손유나 인턴기자

평일 오후임에도 휴식을 즐기는 시민들 사이로 여의도 한강공원 곳곳에 방치된 돗자리들이 얼핏 봐도 수십개는 돼보였다. 특히 일부 돗자리 위에는 ‘자리 있어요’라는 문구와 함께 돗자리 소유주를 의미하는 듯한 각기 다른 이름이 적힌 종이가 올려져 있었다.

주인이 자리에 없는 돗자리에는 “자리 선점 금지”라고 적힌 경고문이 잇따라 부착됐다. 이렇게 게시된 안내문은 한 구역에서만 19장이 확인됐다. 안내문에는 “9월4일 9시30분 수거 예정”이라며 “수거된 돗자리 등은 여의도 안내센터를 방문해 회수할 수 있다”는 내용이 담겼다.

지난 3일 서울 여의도 한강공원에서 주인이 자리에 없는 돗자리에 부착된 ‘자리 선점 금지’ 경고문. 손유나 인턴기자

현장에서 만난 시민들은 씁쓸함을 감추지 못했다. 배달음식을 먹으며 나들이를 즐기던 김모(30)씨와 이모(30)씨는 공원 경고문을 확인한 후 “지정석이 아닌 자리는 돗자리를 미리 펴둘 수도 있다고 생각했지만, 공식적으로 금지됐다면 명백한 문제”라고 지적했다.

근처에서 휴식을 취하던 송모(24)씨 역시 “주최 측이 직접 수거하겠다고 안내할 정도인데 돈 받고 자리를 거래하는 것은 부적절하다”고 지적했다. 이어 그는 “관심 있어 알아보니 당일 새벽부터 찾아오는 사람이 많은 것 같다”며 “며칠 전부터 돈을 받고 자리를 맡아 버리면 일찍 오는 사람들의 노력이 무의미해진다”고 주장했다.

중고거래 플랫폼 ‘당근’에 올라온 서울세계불꽃축제 관람 명당자리 매매 게시물들. 중고거래 플랫폼 ‘당근’ 캡처

실제로 중고거래 플랫폼 ‘당근’에는 불꽃축제 관람 자리를 사고파는 게시물을 쉽게 찾아볼 수 있었다.

무료로 돗자리를 펼 수 있는 공원 자리를 ‘명당’이라며 10만~30만 원에 판다는 글이 연이어 올라왔다. 이미 ‘거래완료’나 ‘예약 중’ 상태로 처리된 경우도 파악됐다. 당근의 ‘알바(아르바이트)’ 카테고리에도 자리를 맡아줄 사람을 구하는 구인글이 다수 등록돼 있었다.

세계불꽃축제 운영사무국 관계자는 세계일보에 “자리 선점 문제에 있어서는 서울시 산하 미래한강본부과 함께 협력해 주의를 드리고 있다”며 “4일 오전 선점된 돗자리를 일괄 수거할 예정이며 현장 안내 방송도 지속해서 실시할 방침”이라고 밝혔다.

중고거래 플랫폼에서의 자리 매매 행위와 관련해서는 “서울시와 함께 관련 플랫폼 측에 제재를 요청하는 공문을 보냈다”며 “지속해서 내부 모니터링을 통해 게시글을 찾아 신고하고 있지만, 자체적으로 단속하기에는 현실적인 한계가 있다”고 설명했다.

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