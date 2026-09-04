크리스토퍼 놀런 '오디세이', 주말에 1000만명 넘는다

크리스토퍼 놀런 감독 영화 '오디세이'가 주말 1000만 관객에 도전한다.

'오디세이'는 3일 9만8412명(영화진흥위원회 기준)이 봐 지난달 5일 개봉 이후 30일 연속 박스오피스 1위를 달렸다. 누적관객수는 932만명이다.

서울의 한 영화관에 오디세이 홍보물이 설치되어 있다.

이 추세라면 주말 중 누적 1000만 관객 고지를 밟을 것으로 예상된다. 4일 오전 7시 현재 '오디세이' 예매관객수는 약 41만명이다. 지난 주말(8월28~30일) '오디세이' 관객수는 105만명이었다. 흥행세가 다소 주춤하긴 하나 1000만명까지 남은 약 68만명을 채우는 데는 무리가 없을 거로 전망된다.

'오디세이'가 1000만 관객을 넘게 되면 '왕과 사는 남자'(1691만명) 이후 올해 2번째 1000만 관객이 되며, 놀런 감독 영화로는 '인터스텔라'(1038만명·2014) 이후 2번째 1000만 영화가 된다.

놀런 감독 13번째 장편영화 '오디세이'는 호메로스 서사시 <오디세이아>를 재해석한 작품이다. 트로이 목마 작전을 기획해 10년에 걸쳐 벌어진 트로이 전쟁에서 승리한 이타카 왕 오디세우스가 다시 10년이 걸려 고향으로 돌아가는 과정을 담았다. 배우 맷 데이먼이 오디세우스를 연기했고, 톰 홀랜드가 오디세우스 아들 텔레마코스를, 앤 해서웨이가 오디세우스 아내 페넬로페를 맡았다. 이와 함께 로버트 패틴슨, 셜리즈 테론 등이 출연했다.

'오디세이'는 국내 뿐만 아니라 전 세계에서 흥행에 성공했다. 지난 2일까지 글로벌 누적매출액은 약 15억5700만 달러(약 2조1100억원·박스오피스모조 기준)다. 이 영화 제작비는 2억5000만 달러 수준으로 알려졌다.

이밖에 박스오피스 순위는 2위 '옵세션'(2만1759명·누적 4만6653명), 3위 '스파이더맨:브랜드 뉴 데이'(1만9225명·864만명), 4위 '비광'(1만2726명·3만명), 5위 '경주기행'(9678명·24만명) 순이었다.

<뉴시스>

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