“맛있는 거 먹고 와”…신입 둘이 긁은 ‘7만4000원 초밥’에 갈린 직장인 [숫자 뒤의 진실]

“맛있는 거 먹고 와.”

여러 종류의 초밥과 롤이 한 접시에 담겨 있다. 최근 상사가 건넨 개인 카드로 신입사원 두 명이 점심 한 끼에 7만4000원을 결제했다는 사연이 알려지며 적정한 직장인 점심값을 둘러싼 논쟁이 벌어졌다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련 없음. unsplash

최근 사회관계망서비스(SNS)를 뜨겁게 달군 사연이다. 얼마 전 한 회사에서 팀장은 신입사원 두 명에게 개인 카드를 건네며 “맛있는 거 먹고 와”라고 말했다.

두 사람은 인근 스시집에서 1인당 3만7000원짜리 스페셜초밥 세트를 주문했다. 결제 금액은 7만4000원이었다. 이 회사가 평소 지급하는 점심 식대는 1인당 1만2000원, 두 사람을 합쳐도 2만4000원이다. 실제 결제액은 평소 식대의 세 배를 넘었다.

7만4000원은 정말 선을 넘은 점심값이었을까. 아니면 금액을 정하지 않은 채 "맛있는 것을 먹으라"고 한 순간부터 예고된 결과였을까.

숫자를 하나씩 짚어보면 이 일은 단순히 '신입사원이 눈치가 없었다'는 문제로만 보기는 어렵다. 외식 가격은 이미 1만원 선을 훌쩍 넘어섰고, 상사가 마음속에 그어놓은 한도와 신입사원이 받아들인 한도는 서로 달랐다. 문제는 식사 전에 그 기준을 누구도 구체적으로 말하지 않았다는 점이다.

◆7만4000원, 평소 식대의 3.1배

팀장은 두 신입사원이 서로 친해지길 바라는 마음에서 카드를 건넸다고 한다. 예상보다 많은 결제 금액에 당황했고, 이후 "5만원까지는 그러려니 했을 것 같다"는 뜻을 밝혔다.

숫자로 놓고 보면 간극이 뚜렷하다. 평소 식대 2만4000원을 기준으로 하면 실제 결제액은 3.08배에 달한다. 그렇다고 팀장이 평소 식대 수준만 예상했던 것도 아니다. 그가 나중에 밝힌 허용선은 총 5만원, 1인당으로 나누면 2만5000원이었다.

결국 팀장이 생각한 ‘특별한 점심’은 1인당 2만5000원, 신입사원들이 선택한 점심은 3만7000원이었다. 한 사람당 1만2000원, 두 사람을 합치면 2만4000원 차이가 난다.

공교롭게도 이는 두 사람의 평소 회사 식대를 합친 금액과 같다. 겉으로 드러난 숫자는 7만4000원이지만, 정작 논쟁을 키운 건 누구도 입 밖에 내지 않은 ‘5만원’이었다.

◆냉면 1만2692원…1만2000원으론 모자란 메뉴도

이런 논쟁이 커진 배경에는 직장인들이 매일 마주하는 점심값 현실이 있다.

한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 올해 7월 서울 지역 냉면 평균 가격은 1만2692원이다. 비빔밥은 1만1769원, 칼국수는 1만38원이다. 김치찌개백반은 8654원, 자장면은 7654원으로 조사됐다.

앞선 사례 속 회사 식대인 1만2000원을 대입하면 냉면 한 그릇도 전액 해결되지 않는다. 692원을 개인 돈으로 더 내야 한다. 비빔밥은 식대 안에 들어오지만 음료나 커피를 더하면 한도를 넘기기 쉽다.

서울 주요 업무지구에서는 체감 가격이 더 높다. 광화문·여의도·강남의 지하철역 반경 1㎞ 내 음식점 약 1200곳을 조사한 결과 평균 점심값은 1만4635원으로 나타났다. 앞선 사례의 회사 식대보다 2635원 높은 수준이다.

물가지표도 같은 방향을 가리킨다.

국가데이터처가 지난 2일 발표한 ‘2026년 8월 소비자물가동향’에 따르면 외식물가는 전년 동월보다 2.7% 올랐다. 전체 소비자물가 상승률은 3.1%였다. 전체 물가에는 지난해 통신요금 할인에 따른 기저효과가 크게 작용했지만, 외식 가격은 별도로 오름세를 이어갔다.

점심 한 끼가 1만원을 넘는 것은 더 이상 특별한 일이 아니다. 그렇다고 3만7000원이 평범한 직장인 점심값이 된 것도 아니다. 7월 서울 냉면 평균과 비교하면 3만7000원은 약 2.9배, 비빔밥과 비교하면 약 3.1배 수준이다.

물가가 오르며 ‘보통 점심’의 기준선도 높아졌지만, 3만7000원짜리 점심은 여전히 그 선에서 상당히 떨어져 있다.

◆5만원과 7만4000원 사이…‘적당히’의 기준은 누가 정하나

이번 사례를 세대 갈등 하나로 설명하기는 어렵다. 팀장은 신입 직원들에게 구체적인 사용 한도를 알리지 않았다. 신입 직원들이 평소 회사 식대가 1만2000원이라는 사실을 알고 있었는지, 카드를 받을 때 가격대를 따로 물었는지는 확인되지 않는다.

다만 확인되는 숫자는 세 개다. 평소 회사 식대 2만4000원, 팀장이 나중에 밝힌 허용선 5만원, 실제 결제액 7만4000원.

평소 기준으로 보면 지출은 세 배가 넘는다. 팀장이 애초에 생각했던 특별식 한도로 보면 48% 더 쓴 셈이다. 어느 숫자를 출발점으로 잡느냐에 따라 같은 7만4000원을 보는 시선도 달라진다.

상사가 개인 돈으로 식사를 사는 자리는 회사 경비 규정과는 다르다. 정해진 한도가 없고, '‘맛있는 것’, ‘좋은 것’, ‘적당히’ 같은 말이 금액을 대신한다. 말하는 사람에게는 대략적인 가격대가 떠올라 있지만, 듣는 사람에게 같은 숫자가 떠오른다는 보장은 없다.

이번 일을 ‘요즘 신입은 눈치가 없다’는 쪽으로만 몰아가면 정작 중요한 부분을 놓치게 된다. 반대로 ‘한도를 말하지 않았으니 얼마를 써도 상관없다’고 보기에도 무리가 있다. 돈을 내는 사람과 쓰는 사람 사이에는 여전히 배려가 작동한다. 문제는 그 배려의 기준을 서로 다르게 받아들였다는 점이다.

◆정부도 ‘20%·월 4만원’ 지원…밥값엔 기준이 필요하다

점심값 부담은 이제 한 직장의 일화로만 끝나는 문제가 아니다.

농림축산식품부는 지난 5월 21일부터 중소기업 근로자 약 5만명을 대상으로 ‘직장인 든든한 점심밥 사업’을 시작했다. 주중 오전 11시부터 오후 3시 사이 외식업체에서 결제하면 점심값의 20%를 지원한다. 월 지원 한도는 4만원이다.

정부 지원 사업조차 기준은 구체적이다. 대상과 시간, 할인율, 월 한도를 숫자로 정해 놓는다. 1만원짜리 점심을 월 20회 먹는다면 20만원 가운데 4만원을 지원받는 구조다.

팀장이 신입사원 두 명에게 “맛있는 거 먹고 와”라며 개인 카드를 건네는 모습과 이후 초밥 점심값으로 7만4000원이 결제된 사실을 확인하고 놀라는 상황을 표현한 이미지. ChatGPT 생성 이미지

개인적인 호의를 정부 사업처럼 규정할 수는 없다. 이번 일이 남긴 시사점 하나는 분명하다. 돈이 오가는 순간 ‘알아서’가 통하는 범위는 생각보다 좁다는 것이다.

카드를 건네며 “둘이 5만원 안에서 먹어”라고 한마디만 했어도 생기지 않았을 논란이다. 신입사원들 역시 가격대가 애매했다면 주문 전 한 번 확인할 수 있었다.

점심값 기준이 예전과 달라진 건 사실이다. 냉면 한 그릇도 회사 식대 1만2000원을 넘어서는 시대다. 과거 기준만 고집하기는 어렵다. 그렇다고 “맛있는 것”이라는 말이 곧 1인당 3만7000원짜리 식사를 뜻하는 것도 아니다.

7만4000원은 평소 식대의 3.1배였다. 하지만 팀장이 마음속으로 생각한 5만원과의 차이는 2만4000원이었다. 결국 논란의 핵심은 7만4000원보다 말하지 않은 5만원에 있었다. 한쪽은 속으로 한도를 정했고, 다른 쪽은 한도가 없다고 받아들였다. 숫자를 말하지 않은 호의가 갈등을 키운 셈이다.

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