KOVACA-韓엔젤투자협회, 신기술융합콘텐츠 스타트업 성장·투자 활성화 맞손

한국AI실감메타버스콘텐츠협회(KOVACA)와 한국엔젤투자협회는 3일 서울 강남구 뉴콘텐츠기업지원센터에서 ‘스타트업의 성장과 투자 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다.

이번 협약은 KOVACA가 축적해 온 신기술융합콘텐츠 기업 육성 경험과 한국엔젤투자협회의 창업·투자 지원 전문성을 바탕으로, 뉴콘텐츠기업지원센터 지원기업을 비롯한 유망 스타트업의 발굴과 투자 연계, 후속 성장을 지원하기 위해 마련됐다.

이종훈 한국엔젤투자협회 회장과 윤상규 한국AI실감메타버스콘텐츠협회 회장(오른쪽)이 3일 뉴콘텐츠기업지원센터에서 스타트업의 성장과 투자 활성화를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국AI실감메타버스콘텐츠협회 제공

특히 한국엔젤투자협회는 중소벤처기업부 팁스(TIPS) 프로그램 운영기관으로서 유망 스타트업의 발굴·육성과 투자 연계 분야에서 전문성과 경험을 축적해 왔다. 양 기관은 이번 협약을 계기로 각자의 네트워크와 기업 지원 역량을 활용해 신기술융합콘텐츠 기업 등 스타트업에 대한 성장지원 체계를 강화할 계획이다.

주요 협력사항은 유망 스타트업 발굴 및 상호 추천, 스타트업 육성을 위한 교육·멘토링·컨설팅 협력, 투자설명회·투자상담회·세미나 및 네트워킹 행사 협력, 투자자와 스타트업 간 교류 및 투자 연계 지원, 창업·투자 관련 정보와 네트워크 교류 등이다.

뉴콘텐츠기업지원센터 입주·멤버십 지원기업을 포함해 AI, XR, 메타버스, 실감콘텐츠, 디지털트윈 등 신기술융합콘텐츠 분야 스타트업 등을 대상으로 성장단계별 교육과 컨설팅, 투자설명회 및 투자자 교류 프로그램 등을 연계할 예정이다.

윤상규 KOVACA 회장은 “신기술융합콘텐츠 기업 등 스타트업이 지속적으로 성장하기 위해서는 투자 연계와 성장프로그램을 통한 액셀러레이팅, 기술 고도화 및 다양한 산업 주체와의 네트워킹이 유기적으로 뒷받침돼야 한다”며 “이번 협약을 계기로 뉴콘텐츠기업지원센터 지원기업을 비롯한 유망 스타트업이 사업 경쟁력을 높이고, 투자자·전문기관과의 협력 네트워크를 기반으로 지속 가능한 성장 인프라를 구축할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

KOVACA는 문화체육관광부 승인을 받은 비영리 사단법인으로, AI·XR·메타버스·실감콘텐츠·디지털트윈 등 신기술융합콘텐츠 산업의 발전과 기업 간 협력 생태계 조성을 지원하고 있다. 현재 뉴콘텐츠기업지원센터 프로그램을 운영하며 콘텐츠기업을 대상으로 교육, 전문 컨설팅, 투자유치, 사업화 및 네트워킹 등 성장단계별 지원을 제공하고 있다.

한국엔젤투자협회는 엔젤투자자 육성과 투자 저변 확대, 투자자와 창업기업 간 네트워크 구축 및 벤처·창업기업 성장 지원 등을 통해 엔젤투자 생태계 활성화를 지원하고 있다.

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