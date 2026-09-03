이석연 국민통합위원장 9일 사퇴… “李대통령과 측근, 날 걸림돌로 여겨”

이재명정부 초대 국민통합위원장으로 정권을 향해 쓴소리를 이어온 이석연(사진) 위원장이 다음주 물러난다. 이 위원장은 “대통령이나 그 측근들이 일사불란하게 국정을 추진하려는 과정에서 나를 걸림돌로 여긴 것 같다”며 “내가 한 말이 걸림돌이었는지는 2∼3년 후에 평가해보자”고 말했다.

이 위원장은 3일 페이스북에 “저는 9월9일자로 대통령 직속 국민통합위원장직에서 물러난다”고 밝혔다. 그는 세계일보와의 통화에서 “임기가 만료돼서 물러나는 건 아니다”며 청와대 참모진을 통해 이재명 대통령에게 신임을 물은 뒤 물러나라는 뜻을 전달받아 스스로 퇴임하는 것이라고 설명했다.

이 위원장은 “임기는 (관련 규정) 부칙 조항에 의해 명백히 2년”이라며 “그런데 대통령은 (통합위원장) 임기가 1년일 때 나를 임명했기 때문에 대통령한테 한 번 더 신임을 묻는 게 (필요하다고 봤다)”고 말했다. 지난해 9월9일 임명된 후 관련 규정 개정으로 통합위원장 임기가 1년에서 2년으로 늘었으나, 그와 상관없이 이 대통령의 재신임 여부를 확인했다는 것이다.

그는 “그동안 내가 소신 발언으로 대통령을 향해 굉장히 각을 세운 점도 있어서 ‘9월9일까지 연임 발령이 없으면 물러나라는 뜻으로 알고 준비하겠다’고 월요일(지난달 31일)에 홍익표 정무수석에게 대통령께 전하라고 말했다”며 “어제(2일) 전성환 경청통합수석이 ‘대통령께서는 연임 (발령) 의사가 없다’고 얘기를 했다고 전했다”고 했다.

이 위원장은 국민통합에 대한 자신과 이재명정부의 철학이 달랐다고 했다. 그는 “나는 내란 세력과 그 동조자들만 빼고 우리와 생각이 다른 사람, 대통령을 비판했던 사람, 대통령을 지지하지 않았던 사람, 야당을 지지한 사람들도 서로 인정하고 같이 가면서 공존을 모색해야 한다(고 본다)”며 “조금 생각이 다르다고 적대시하는 통합은 원하지 않는다”고 말했다. 이어 “그런 것을 하려면 내가 이 자리에 있을 필요도 없다”며 “그런 점에서는 (정부와) 생각이 많이 달랐다”고 덧붙였다.

이 위원장은 페이스북 글에선 “국민통합에 관한 이 정부의 생각과 철학이 저와는 많이 다르다는 것을 알았다”며 “제가 다시 공직에 나선 것은 헌법에 충성하기 위해서지 정권에 충성하기 위한 것이 아니었다”고 했다. 그는 “대통령께 바라는 것이 있다면 제가 그간 때로는 결례를 무릅쓰면서까지 말씀드렸던 직언을 국정운영 과정에서 그 편린이나마 반영해 주셨으면 하는 것”이라고 적었다.

진보와 보수를 넘나드는 정치 이력을 지닌 이 위원장은 지난해 9월 국민통합위원장으로 임명된 후 정부와 여당을 향해서도 거침없는 소신 발언을 이어왔다. 더불어민주당이 추진한 법왜곡죄와 보완수사권 폐지 등에 대해선 반대 목소리를 냈다. 최근에는 이 대통령이 ‘국민의 대통령’이 되려면 민주당을 탈당해야 한다고 발언했다가 민주당 김민석 대표로부터 “헌법에 대한 무지 내지는 오해에 기초한 논리”라는 비판을 받기도 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지