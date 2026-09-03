진우스님, 조계종 총무원장 연임 성공

진우스님이 대한불교조계종 제38대 총무원장 선거에서 연임에 성공했다. 3일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관 전통문화예술공연장에서 치러진 선거에서 진우스님은 전체 선거인단 321표 가운데 183표(57.0%)를 얻어 당선자로 발표됐다. 상대 후보였던 전 선운사 주지 경우스님은 43.0%(138표)를 득표했다. 이로써 진우스님은 1994년 종단개혁 이후 자승스님(제33·34대)에 이어 두 번째로 임기 4년인 조계종 총무원장 연임에 성공했다.



이번 선거는 애초 정념스님(전 월정사 주지)·경우스님(전 선운사 주지)이 가세한 3파전으로 시작됐으나 지난달 24일 정념스님이 후보직을 내려놓고 경우스님 지지를 선언하면서 진우스님과 경우스님 사이 양자 대결로 좁혀졌다. 선거는 중앙종회의원 81명과 교구본사 선출 240명을 더한 선거인단 321명이 투표하는 간접선거 방식으로 치러졌다.

제38대 대한불교조계종 총무원장 선거에서 3일 당선한 진우스님(왼쪽)이 종로구 한국불교역사문화기념관 내 전통문화예술공연장에서 당선증을 받고 있다. 연합뉴스

1961년 강원 강릉에서 태어난 진우스님은 백운스님을 은사로 출가해 1978년 관응스님을 계사로 사미계를 받았다. 용흥사·백양사 주지를 지냈으며 2012년 백양사 사태 당시 주지를 맡아 갈등을 수습한 이력으로 이름을 알렸다. 이후 조계종 재심호계위원·총무원 사서실장·호법부장·기획실장·총무부장·총무원장 권한대행·불교신문 사장 등을 두루 거쳤고 2019년 제8대 교육원장에 올라 승가교육 개편을 이끌었다. 2022년 9월 제37대 총무원장 선거에서는 종책모임 불교광장의 합의 추대를 받아 단독 출마해 무투표로 당선됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지