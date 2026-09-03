국내 4번째 경마공원 문 연다… '렛츠런파크 영천' 오는 11일부터 본격 운영

경북 영천시는 국내 네번째 경마공원인 '렛츠런파크 영천'(영천경마공원)이 오는 11일 본격 운영에 들어간다고 3일 밝혔다.

영천경마공원은 서울(과천)과 제주, 부산경남에 이은 네번째 경마공원이다.

'렛츠런파크 영천'(영천경마공원) 전경. 영천시 제공

경마공원은 단순히 경마를 관람하는 공간이 아니라 가족과 함께 즐길 수 있는 공간으로 조성했다.

경주로 안쪽 공원에서는 피크닉과 산책 등을 즐길 수 있다.

개장 이후에는 다양한 문화·체험 콘텐츠로 남녀노소 모두가 찾는 새로운 여가공간으로 자리매김 할 것으로 영천시는 기대한다.

렛츠런파크 영천 공식 개장 행사는 13일 열린다.

개장기념 특별경주와 아리랑태무시범단, 육군 3사관학교 군악대 축하공연 등 다채로운 이벤트가 펼쳐진다.

개장기념 축제는 오는 12∼13일과 19∼20일 열린다. 놀이기구와 먹거리, 체험 부스 등 가족 단위 방문객을 위한 다양한 즐길 거리가 마련된다.

김병삼(사진) 영천시장은 "렛츠런파크 영천이 경마시설을 넘어 시민과 방문객이 함께 즐기는 여가 공간이자 영천의 대표 관광 명소로 자리매김할 것을 기대한다"고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지