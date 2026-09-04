[이코노 브리핑] 생보협, 1000명 ‘골든펠로우’로 선정 외

생보협, 1000명 ‘골든펠로우’로 선정

생명보험협회가 우수 보험설계사 1000명을 올해의 ‘골든펠로우’로 선정했다고 3일 밝혔다. 골든펠로우는 5회 이상 연속 우수인증을 획득한 설계사 중 근속기간과 보험계약 유지율, 소득 등을 종합적으로 평가해 부여하는 자격이다. 이번에 선발된 인원은 전체 생명보험설계사(12만813명) 중 0.83%에 해당하는 규모로, 소속 생명보험사에서 평균 23.5년 동안 근무하고 연평균 소득은 2억7056만원에 이르는 것으로 집계됐다.

신한카드, 마일리지·포인트 동시 적립

신한카드는 프리미엄 여행 혜택을 강화한 ‘신한카드 The CLASSIC Air’를 출시했다고 3일 밝혔다. 대한항공 마일리지와 마이신한포인트 동시 적립, 호텔 라운지 할인, 공항라운지 무료 이용 등이 가능하다. 국내외 가맹점에서 이용 금액 1500원당 1마일리지를 적립해준다. 음식·제과·커피·배달앱이나 해외, 온라인쇼핑에서 추가 1마일을 더해 1500원당 2마일리지가 적립된다. 기본 적립은 한도가 없고 추가 적립은 월 최대 5000마일리지까지 가능하다.

농협 ‘안심돌봄 프로젝트’ 성과 가시화

NH농협금융은 금융지주 주도로 7개 자회사가 시작한 ‘안심돌봄 프로젝트’가 2개월 만에 성과를 거두고 있다고 3일 밝혔다. 전국 90여 개 시범영업점이 지방자치단체 산하 치매안심센터를 통해 ‘치매극복선도기업’ 인증을 획득했다. 이를 위해 전 직원이 치매인식 개선 교육을 이수했다. 치매와 관련해 고객이 현장에서 느끼는 금융 불편을 해소하기 위해 맞춤 응대 기준도 구체화했다.

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