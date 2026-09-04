韓銀, 외환보유액 순위 25년여만에 비공개 처리 논란

한국은행이 사전 설명 없이 우리나라 외환보유액의 세계 순위 정보 제공을 돌연 중단했다. 금 가격 변동 등으로 외환보유액 순위가 자주 바뀌는 과정에서 대외부문 기초 체력과는 괴리된 해석이 자주 이뤄져 시정하기 위해서라는 입장이다.



3일 한국은행이 발표한 ‘8월 말 외환보유액’ 보도자료에는 매달 제공해온 국가별 외환보유액 순위 자료가 빠져 있다. 월별 자료에서 우리나라 세계 순위를 별도 항목으로 넣지 않은 것은 외환위기 극복 과정에서 외환보유액 국제 비교에 전국민적 관심이 쏠렸던 2001년 2월 말 이후 25년6개월 만이다. 한은은 이 항목을 빼면서 변경 사실이나 배경을 따로 알리지 않았다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

한은은 최근 외환보유액 순위 변동 폭이 확대되자 내부적으로 공개 실익을 검토한 것으로 알려졌다. 우리나라 순위는 작년 말까지 세계 9위를 유지하다가 올해 1월 10위, 2월 12위로 떨어졌다. 5월 말에는 13위까지 밀렸다가 6월 말 다시 10위로 세 계단 뛰었다.



외환보유액 순위가 한국의 대외건전성과 큰 관련이 없는데 과도한 해석이 발생하고 있다는 판단에 따른 것이라는 게 한은 측 입장이다. 올해 들어 금 가격 변동으로 외환보유액 순위가 자주 바뀌었음에도 외환건전성 변화와 연관 지어 과하게 해석되는 경우가 있었다는 것이다.



외환당국에 불리한 정보를 숨길 목적으로 보도자료 내 외환보유액 순위를 삭제한 게 아니냐는 지적에 대해서는 선을 그었다. 필요할 경우 국제통화기금(IMF) 데이터베이스 및 개별 중앙은행 홈페이지를 통해 데이터를 입수·가공해 순위를 직접 산출해볼 수 있으므로 비공개라고 볼 수 없다는 것이다.



이날 발표된 8월 말 기준 외환보유액은 4422억8000만달러로 7월 말(4279억5000만달러)보다 143억3000만달러 늘었다. 역대 최대 증가 폭이다. 종전 최대 기록은 2009년5월의 142억9000만달러였다.



외환보유액은 6월부터 석 달 연속 증가했다. 역대 최대였던 2021년 10월(4692억1000만달러)보다는 400억달러 남짓 적다. 한은은 “금융기관 외화예수금이 크게 늘어난 데다 운용수익과 기타 통화 외화자산의 달러 환산액 증가액이 더해지며 큰 폭으로 증가했다”고 설명했다. 올해 초부터 한은이 초과 지급준비금에 이자를 지급하게 되면서 은행들이 남는 외화 자금을 대규모로 한은에 예치한 영향도 있었던 것으로 분석됐다.



자산별로는 유가증권(3870억7000만달러)이 70억7000만달러 늘었고, 예치금(303억달러)은 71억7000만달러 증가했다. 특별인출금(SDR·157억7000만달러)은 6000만달러, IMF 포지션이 3000만달러 늘었다. 금은 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 47억9000만달러를 유지했다

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