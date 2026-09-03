안셀 엘고트, K-컬처 행사에 日유카타 입고 등장…온라인 갑론을박

할리우드 배우 안셀 엘고트가 서울에서 열린 행사에 일본 전통 의상인 유카타를 입고 참석해 온라인상에서 논란이 일었다.

안셀 엘고트는 지난 2일 서울 용산구 한남동 리움미술관에서 열린 'CJ 나이트 인 셀러브레이션 오브 프리즈 서울' 행사에 참석했다.

안셀 엘고트. 사진=SNS

이날 안셀 엘고트는 일본 전통 의상인 유카타 차림으로 행사장에 등장했다.

행사 주최 측은 참석자들에게 '칵테일 어타이어(Cocktail Attire)'를 드레스 코드로 사전에 안내한 것으로 알려졌다. 칵테일 어타이어는 통상 세미 정장 수준의 복장을 뜻한다.

그의 모습이 공개된 뒤 일부 누리꾼들은 한국의 문화와 라이프스타일을 알리기 위해 마련된 행사에 일본 전통 의상을 입고 참석한 것을 두고 부적절하다는 반응을 보였다. 반면 개인의 의상 선택을 지나치게 문제 삼을 필요가 없다는 취지의 의견도 나왔다.

이번 행사는 국제 아트페어 '프리즈 서울'을 계기로 CJ그룹이 국내외 문화·예술계 인사들에게 한국의 라이프스타일을 소개하기 위해 마련했다. CJ는 국내외 미술계 인사와 K-컬처 각 분야 관계자 등 약 400명을 초청했다.

행사에는 안셀 엘고트를 비롯해 배우 이병헌·이민정 부부, 이정재, 박찬욱 감독, 가수 지드래곤 등 국내외 문화·예술계 인사들이 참석했다.

안셀 엘고트는 영화 '베이비 드라이버' '웨스트 사이드 스토리' 등에 출연했다.

<뉴시스>

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