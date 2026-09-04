[경제 단신] 삼성SDS, 美서 ‘RX ART 2026’ 개최 외

삼성SDS, 美서 ‘RX ART 2026’ 개최

삼성SDS는 미국에서 로봇 혁신 행사를 열고 관계사·글로벌 피지컬 인공지능(AI) 기업들과 로봇 활용 사례를 공유했다고 3일 밝혔다. 삼성SDS는 지난달 31일(현지시간)부터 이틀간 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에서 ‘로봇 전환(RX) ART 2026(사진)’을 개최했다. 행사에서는 기술 시연을 넘어 현장 과제를 기반으로 AI 학습에 필요한 데이터를 확보하고, 로봇 적용 가능성을 검증했다.

OCI, 美 텍사스 260MW 태양광 착공

OCI홀딩스의 미국 자회사 OCI에너지가 미국에서 260메가와트(㎿) 규모 태양광 발전소 건설에 착수했다. OCI에너지는 지난 1일 텍사스주 워튼 카운티에서 이스라엘 에너지 기업 아라바파워와 공동 추진 중인 선로퍼 태양광 발전소 착공식(사진)을 개최했다고 3일 밝혔다. 선로퍼 프로젝트는 1714에이커(693만㎡) 부지에 개발되는 태양광 발전소로 내년 상업 운전을 목표로 하고 있다.

롯데, 내달 9일 ‘슈퍼블루 마라톤’ 개최

롯데그룹은 다음 달 9일 서울 마포구 평화의공원에서 ‘제11회 슈퍼블루 마라톤’(사진)을 개최한다고 3일 밝혔다. 장애인의 희망과 자립을 상징하는 파란색 운동화 끈을 착용하고 장애인과 비장애인이 함께 달리는 사회공헌 행사로, 10일까지 참가자 8000명을 모집한다. 대회는 슈퍼블루 걷기(1.6㎞), 슈퍼블루 5㎞, 일반 5㎞·10㎞ 4개 코스로 진행된다. 참가비는 비장애인 3만원이며, 장애인은 본인을 포함해 최대 4명까지 무료로 참가할 수 있다. 롯데는 스페셜올림픽코리아와 2015년부터 매년 행사를 열어왔으며 누적 참가자는 약 8만명이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지