장애인펜싱, 최강 中 꺾고 단체전 첫 金

대한민국 장애인펜싱이 월드컵 단체전에서 사상 첫 금메달을 획득하는 쾌거를 이뤘다. 김선미, 권효경, 조은혜, 조예진으로 구성된 한국 장애인펜싱 여자 에페팀은 지난 2일 태국 파타야에서 열린 2026 WA 파타야 장애인펜싱 월드컵 결승에서 세계 최강 중국을 26-21로 꺾고 정상에 올랐다. 이는 대한민국 장애인펜싱이 월드컵과 같은 메이저 국제대회 단체전에서 얻은 최초의 금메달로 한국 장애인펜싱 역사에 의미 있는 성과다.

한국 장애인펜싱 여자 에페 대표팀 조은혜, 조예진, 김선미, 권효경(왼쪽부터)이 2일 열린 2026 WA 파아탸 월드컵에서 우승한 뒤 금메달을 목에 걸고 있다. 대한장애인펜싱협회 제공

이번 대회에서 한국은 단체전뿐만 아니라 개인전에서도 대한민국 선수들의 메달 행진이 이어졌다. 여자 사브르 B 조은혜 선수가 은메달을 획득했으며, 남자 에페 B 이진솔, 여자 플뢰레 B 조예진, 여자 에페 A 권효경, 여자 에페 B 조은혜 선수가 각각 동메달을 목에 거는 등 고른 성과를 거뒀다. 특히 이번 월드컵에서 세계 정상급 선수들을 상대로 개인전과 단체전에서 고른 성과를 거두면서, 10월 열리는 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 메달 획득에 대한 기대감도 한층 커졌다.

노가람 감독은 “사상 첫 금메달이라는 이번 성과에 안주하지 않고 아시안패러게임에서도 좋은 성적을 거둘 수 있도록 선수단과 함께 준비하겠다”고 소감을 전했다.

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