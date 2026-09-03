곽병우 제42대 강원경찰청장 취임… “국민 생명과 안전 최우선”

곽병우 제42대 강원경찰청장이 3일 취임했다.

곽 신임 청장은 취임사에서 "국민의 생명과 안전을 모든 경찰 활동의 최우선 가치로 삼겠다"며 "실종·가정폭력·스토킹·교제폭력 등 생명과 안전에 중대한 위험을 초래할 수 있는 사건에 빈틈없이 대응하고 산불·집중호우·폭설과 산악·수난사고 등 강원지역의 특성을 반영한 예방치안을 더욱 촘촘하게 펼쳐 도민의 평온한 일상을 지키겠다”고 밝혔다.

곽병우 제42대 강원경찰청장이 3일 취임했다. 강원경찰청 제공

곽 신임 청장은 현장에 도움이 되지 않는 불필요한 업무와 관행은 걷어내겠다고 강조했다.

그는 "현장 경찰관이 본연 업무에 집중할 수 있도록 하겠다. 열심히 일하고 성과를 낸 직원이 제대로 평가∙보상받고 적극적인 업무 수행 과정에서 이뤄진 정당한 판단과 조치가 불이익으로 돌아가지 않도록 끝까지 보호하고 책임지겠다"며 "악성 민원과 과도한 업무 부담으로 동료가 혼자 어려움을 감당하는 일이 없도록 세심히 살피고 서로 존중하며 함께 문제를 해결하는 조직문화를 만들어가겠다"고 약속했다.

이어 "도민에게는 따뜻하고 든든한 경찰, 불법과 범죄 앞에서는 당당하고 유능한 경찰이 되자"며 "기본과 원칙에 충실하며 도민과 현장을 중심으로 판단하고 행동하자. 저는 여러분이 각자의 자리에서 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

이날 취임식은 강원경찰청 지휘부와 각 지역 경찰서장들이 화상으로 참석한 가운데 열렸다.

곽 신임 강원경찰청장은 부임 첫 일정으로 춘천시 서면 신매리에 위치한 강원경찰충혼탑에서 참배한 후 공식 업무를 시작했다.

그는 대구 출신으로 대구고와 경찰대 법학과(8기)를 졸업했다. 서울경찰청 홍보담당관과 제주도경찰청 차장, 경찰청 치안상황관리관, 경찰청 대변인 등을 역임했다.

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