추경호 대구시장 “정부 미래대응기금, 지방재정 약화 우려…전면 재검토해야” [지역 이슈]

추경호 대구시장이 정부의 ‘미래대응기금 신설 및 운용계획’과 관련해 지방재정의 자주성을 약화할 수 있다는 우려를 표명하며 운용방안의 전면 재검토를 촉구하고 나섰다.

추 시장은 3일 발표한 공식 입장문을 통해 지난 1일 정부가 발표한 ‘2027년 미래대응기금 운용계획’에 대한 시의 기본 입장을 밝혔다.

추경호 대구시장. 대구시 제공

정부 계획에 따르면 향후 10년간 내국세 추세선을 상회하는 추가 세수 등을 재원으로 약 162조원 규모의 기금을 조성하고, 이 가운데 53조원을 청년, 성장동력, 지방, 교육∙인재 등 4대 분야에 투입할 예정이다.

이에 대해 추 시장은 “미래를 대비한 전략적 투자의 필요성에는 공감하며 기금 신설 여부는 중앙정부가 판단할 사항”이라면서도 “내국세 증가분 중 현행법상 지방교부세로 지자체에 배분돼야 할 재원까지 미래대응기금으로 활용하는 방식에는 명확히 반대한다”고 강조했다.

대구시 분석에 따르면, 최근 반도체 호황 등으로 법인세와 소득세 등 내국세가 크게 늘어남에 따라 현행 기준을 적용할 경우 내년 지방교부세 규모는 올해보다 약 32조원 늘어난 100조원 수준에 달할 전망이다. 하지만 정부의 기금 조성계획이 그대로 이행될 경우 전국적으로 약 30조5000억원의 지방교부세 감소가 발생하게 된다. 대구시 역시 보통교부세 기준으로 약 7000억원이 줄어들 것으로 추계됐다.

추 시장은 이런 재정 감소가 과도한 부채 등으로 어려움을 겪는 지방재정에 치명적인 부담을 줄 것이라고 지적했다. 특히 인구 감소와 부동산 경기 침체로 재정 여건이 악화된 비수도권 시∙도의 경우 주요 현안 사업 축소, 필수 행정서비스 질 저하, 지방채 추가 발행 등 악순환으로 이어질 수 있다는 입장이다.

박홍근 기획예산처 장관이 지난달 28일 세종시 정부세종청사에서 2027년도 예산안과 2026~2030년 국가재정운용 계획에 대해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

이어 추 시장은 현행 지방교부세법에 따라 지방에 배분할 재원을 우선 지급한 뒤, 나머지 내국세 증가분을 바탕으로 중앙정부가 기금을 운용하는 것이 타당하다고 제시했다. 관련 법 개정을 통해 지방 몫을 기금으로 흡수한 뒤 중앙정부가 정한 사업에 다시 배분하는 방식은 지방자치의 취지와 자주성을 심각하게 훼손한다는 지적이다.

정부가 기금 내 지방계정으로 15조3000억원을 편성해 지역사업을 추진하겠다고 밝혔으나, 이는 지방교부세 감소에 따른 근본적 대안이 될 수 없다는 점도 분명히 했다. 기금 특성상 중앙정부의 기준과 의도에 따라 배분돼 특정 지역이나 목적에 편중될 위험이 크고, 지역별 특성과 과제의 차이를 반영하기 어렵다는 이유에서다.

추 시장은 “지방재정을 중앙 기금화하는 것은 지방정부에 대한 불신이자 선심성 사업 낭비라는 잘못된 인식에서 비롯된 것”이라며 “이는 정부의 ‘지방 주도 성장’ 국정 방향과도 맞지 않는다”고 비판했다. 끝으로 추 시장은 “정부는 기금 신설이 각 지자체 재정에 미치는 영향을 투명하게 공개하고 지방정부의 목소리를 수렴해 상생 가능한 운용방안을 재검토해야 한다”며 “대구시는 책임 있는 자세로 국정과 지역의 미래를 위해 협력해 나갈 것”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지