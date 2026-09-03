"영주권·비자 다 해결해줄게"…이연복, 과거 미국행 대사관 근무 거절

중식 셰프 이연복이 과거 미국행을 제안받았다고 밝혔다.

지난 1일 유튜브 채널 '공격수셰프'에는 이연복이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

지난 1일 유튜브 채널 '공격수셰프'에는 이연복이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 유튜브 채널 '공격수셰프' 화면 캡처

영상에서 공격수 셰프는 "미국에서 함께 일해보자는 제안을 받으셨는데 거절을 하셨다고 들었다"고 물었다.

이연복은 "그때 (주한 대만) 대사관에 그만둔다고 했다. 8년 정도 일했는데 레시피에 대한 고민 같은 게 있었다"고 답했다.

이어 "당시에는 해외에 나가면 돈도 많이 번다는 유혹들이 많았다. 그래서 대사한테 그만둬야 될 것 같다고 얘기했다"고 회상했다.

이에 대사 부부는 이연복에게 미국에서 아들이 운영하는 중국집에서 일해보는 것을 제안했다.

이연복은 "그렇게 하면 영주권이나 비자 문제를 다 해결해 주겠다고 하더라. 그 얘기를 처음부터 했으면 괜찮은데, 그냥 조금만 더 있으면 어떻겠냐고 하면서 자기 비서를 통해 제안을 하더라"고 털어놨다.

그러면서 "이미 그만둔다고 했는데 받아들이기엔 자존심도 상하더라. 속으로는 진짜 가고 싶었다"고 덧붙였다.

이연복는 "그만둔다고 몇 번이나 얘기했는데 받아들이기도 그렇고 해서 그만뒀다. 하지만 여태까지 살아오면서도 가끔씩 생각난다. 지금 내 인생이 어떻게 됐을까 싶으면서도 '지금의 이연복은 없겠지?' 싶다"고 전했다"고 말했다.

그는 "여기까지 오기 전에는 후회했지만, 지금 이렇게 비교해보면 나도 잘됐으니까 위로가 된다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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