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“정치자금 당에 내고, 남편은 당서 월급 받아”…‘또’ 고발당한 용혜인

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차승윤 기자 chasy99@segye.com

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정치자금 5억 중 2억9360만원 특별당비로 납부
고발인 “남편 급여로 우회 귀속 의혹” 주장

성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 정치자금 납부 및 남편 박기홍씨 급여 문제를 두고 고발당했다.

 

이종배 서울시의원은 이날 국민신문고를 통해 용 후보자를 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다. 이 전 시의원은 “용 후보자가 중앙선거관리위원회에 제출한 2020∼2024년 정치자금 수입∙지출 내역에 따르면 용 후보자는 총 5억395만9785원의 정치자금을 사용했고, 이 중 2억9360만원(58.3%)을 특별당비 형태로 당에 귀속했다”고 설명했다.

 

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 3일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문을 듣고 있다. 연합뉴스
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 3일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문을 듣고 있다. 연합뉴스

이어 “정치자금을 특별당비로 납부한 뒤 남편에게 지속적으로 급여를 지급했다면 정치자금을 우회적으로 귀속시킨 것으로 볼 수 있다. 배우자 경제적 이익 제공 목적이라면 ‘부정한 용도’의 정치자금 지출로 평가돼 정치자금법 제2조 제3항을 위반했을 가능성이 있다”고 주장했다.

 

앞서 2일 국민의힘 조지연 의원실이 공개한 기본소득당 회의 자료에 따르면 용 후보자는 2020년 1월22일 제1차 상무위원회에서 박씨를 사무총장으로 임명했다. 박씨는 2020년 3월 용 후보자가 상임대표직에서 물러났을 때 권한대행을 맡았다. 올해는 300만원 안팎 월급을 받은 것으로 전해졌다.

 

용 후보자는 직권남용 및 공직선거법 위반 혐의로도 경찰에 고발당했다. 시민단체 서민민생대책위원회는 용 후보자를 서울경찰청에 고발하면서 2023년 제주도 여행을 위해 방문한 김포공항에서 가족과 함께 귀빈실을 이용했던 것이 직권 남용이라고 지적했다. 서민위는 또 올해 지방선거를 앞둔 5월 전남광주 광산구 기본소득당 후보 선거사무소 앞에서 당명이 인쇄된 의류를 착용하고 영상을 촬영한 것은 공직선거법 위반이라고 주장했다.


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