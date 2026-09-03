하중환 대구시의회 운영위원장, 전국시∙도의회운영위원장협의회 수석부회장 선임

하중환 대구시의회 운영위원장(달성군1)이 제12대 전반기 대한민국시∙도의회운영위원장협의회 수석부회장에 선임됐다.

3일 대구시의회 등에 따르면 하 위원장은 제9대 후반기 시의회 운영위원장에 이어 제10대 전반기 운영위원장에 연속 선출되면서 활발한 소통과 신뢰의 협력 정치로 의회 운영의 내실화에 기여해 왔다.

하중환 대구시의원 운영위원장. 대구시의회 제공

그는 재선 달성군의원으로 제7·8대 부의장을 지냈으며, 대구시의회에서도 제9대에는 문화복지위원으로 보건∙복지∙문화∙체육∙관광 등 시정 전반에 걸쳐 폭넓은 의정 역량을 발휘해 왔다.

또한 국민의힘 중앙당 부대변인과 추경호 대구시장 당선인 인수위원회 인수위원(겸 대변인) 등을 역임하며 민선9기 시정의 조기 안정화는 물론 시의회와 원활하게 가교역할을 해 탁월한 정무 감각과 소통 능력을 인정받았다. 이런 풍부한 의정 경험과 역량을 바탕으로 협의회 내부에서도 깊은 신망을 얻어 수석부회장이라는 중책을 맡게 됐다.

대한민국시∙도의회운영위원장협의회는 전국 16개 시∙도의회 운영위원장을 회원으로 하며, 시도의회 간 공동 사안을 협의하고 의회 운영에 필요한 정보를 교환해 지방의회의 공통과제 해결과 지방자치 발전을 위해 노력하고 있다.

하 위원장은 “지방자치 35년을 맞아 지방자치와 지방분권이 한 단계 도약하는 중차대한 시기에 중책을 맡게 돼 책임감이 막중하다”며 “전국의 운영위원장들과 긴밀히 협력해 지방의회법 제정 등 지방의회의 권한 강화와 실질적인 독립을 이뤄내겠다”고 강조했다. 이어 “대구시의 주요 현안을 전국적으로 공유하고 해결하는 데 최선을 다하겠다“고 포부를 밝혔다.

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