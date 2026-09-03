반년 급여가 1억8000만원…삼전·하닉 제친 연봉 1위 회사 어디?

국내 주요 대기업 임직원의 올해 상반기 1인당 평균 보수(6개월치)가 5500만원에 육박한 가운데, 금융·증권업계가 연봉 상위권을 대거 차지한 것으로 나타났다. 1억원을 넘는 기업은 20개사였다.
2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 국내 500대 기업 중 345개 기업의 올해 상반기(1~6월) 직원 급여를 분석한 결과 1인당 평균 급여는 5499만원 수준으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(5136만원)과 비교했을 때 363만원(7.1%) 늘었다.
급여 구간별로는 4000만~6000만원이 150개사(43.5%)로 가장 많았고, 2000만~4000만원(86개사·24.9%), 6000만~8000만원(64개사·18.6%), 8000만~1억원(23개사·6.7%) 순으로 뒤를 이었다.
기업별로 보면 6개월치 평균 급여가 가장 높은 곳은 한국금융지주로, 1억8400만원의 급여를 받은 것으로 나타났다. 지난해 상반기(1억6200만원) 대비 13.6%(2200만원) 증가한 수치다.
이어 △메리츠증권(1억6521만원) △한국투자증권(1억6200만원) △유안타증권(1억4900만원) △SK하이닉스(1억4400만원) △두나무(1억3975만원) △미래에셋증권(1억3600만원) △메리츠금융지주(1억3000만원) △하나증권(1억2400만원) △NH투자증권(1억2300만원)순으로 평균 급여가 높았다.
1인당 평균 급여가 1억원을 넘는 곳은 20개사로, 이 중 12개사가 증권사였다. 이는 업종 특성상 성과급 비중이 높은 보수체계가 반영된 것으로 풀이된다.
반면 1인당 평균 급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로, 1700만원이었다. △CJ프레시웨이(1900만원) △현대그린푸드(2032만원) △엘앤에프(2300만원) △한화호텔앤드리조트(2300만원) △다우데이타(2600만원) △오뚜기(2600만원) △이마트(2600만원) △코오롱글로벌(2600만원) △하림(2600만원) 순으로, 식품 및 유통업계는 평균 급여가 낮은 것으로 나타났다.
업종별로는 금융지주업이 1억1388만 원으로 가장 높았는데, 이는 전년 같은 기간 평균 급여인 1억825만원과 비교했을 때 5.2% 증가한 수치다.
이어 △증권(1억710만원) △통신(6967만원) △은행(6700만원) △여신·금융(6406만원) △보험(6194만원) △서비스(5883만원) △조선·기계·설비(5751만원) △상사(5572만원) △석유화학(5383만원) 업종이 뒤를 이었다.
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