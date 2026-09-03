서울 지하철 냉난방 민원 21.5% 감소…"시민들 협조"

서울교통공사는 열차 내 냉난방 운영 방식을 시민들에게 지속해서 홍보하고 안내한 결과, 올해 관련 민원이 큰 폭으로 감소했다고 3일 밝혔다.



공사 집계에 따르면 올해 1∼7월 접수된 민원은 62만8천130건으로, 작년 같은 기간의 73만9천98건에 비해 17.3% 감소했다.

서울 지하철 1호선 승강장. 연합뉴스

특히 전체 민원의 대부분을 차지하는 전동차 냉난방 불편 민원은 작년 50만7천509건에서 올해 39만8천503건으로 21.5%, 약 11만 건 줄었다.



공사는 "객실 내 온도 설정 기준에 변화가 없었지만, 냉난방 민원은 크게 줄었다"며 "냉난방 운영 방식과 체감 온도 차이 안내를 강화한 점, 이에 대한 시민 협조가 민원 감소에 긍정적으로 작용한 것으로 보인다"고 설명했다.



전동차는 여름 객실 온도를 기준에 따라 자동 조절하지만, 같은 칸에서도 혼잡도와 개인별 체감 온도에 따라 냉난방 민원이 동시에 발생할 수 있다.



공사는 이 같은 상황을 홍보하는 동시에 냉난방 민원이 고객센터에 집중되지 않도록 '또타24' 등 비대면 민원창구를 알려왔다. 냉난방 민원 때문에 응급 환자나 폭행 시비 등 긴급한 신고가 지연되는 것을 막기 위해서다.



마해근 서울교통공사 영업본부장은 "기록적인 폭염 속에서도 냉난방 민원이 줄어든 데에는 서로 다른 체감온도를 이해하고 배려해 주신 시민들의 협조도 큰 힘이 됐다"며 "앞으로도 시민 불편은 세심하게 살피고 긴급한 상황에는 더욱 신속하게 대응할 수 있도록 쾌적하고 안전한 지하철 이용환경을 만들어가겠다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지