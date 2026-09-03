김지훈, IQ 150·수능 전국 상위 1%…"학창시절엔 쭈구리였다"

배우 김지훈이 학창 시절 성적을 공개했다.

지난 2일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 김지훈이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다.

김지훈. 유튜브 캡처

이날 김지훈은 IQ 150에 대학수학능력시험에서 350점 후반대의 점수를 받은 것으로 소개됐다. 김지훈은 아주대학교 심리학과를 졸업했다. 영상에서는 해당 점수가 당시 전국 상위 1%에 해당하는 성적이라고 설명했다.

유인나는 "그때 350점 후반이면 정말 받기 어려운 점수다"라고 말했다.

김지훈은 "제가 할 수 있는 최선을 다했다"며 "내심 더 높은 점수를 기대했다. 그래서 재수도 생각했지만 다시 한번 수능 공부를 하는 게 너무 끔찍했다. 너무 열심히 해서"라고 말했다.

고영배가 "3등 아래로 떨어진 적 없다더라"고 하자 김지훈은 "반에서"라고 답했다.

김지훈은 학창 시절 자신의 모습에 대해서는 "쭈구리였다. 고등학교 때는 호르몬 분비가 왕성했는지, 여드름 나고, 안경을 꼈다"고 회상했다.

한편 김지훈은 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 경희(김혜수 분)의 연하 남편이자 배우인 재홍 역으로 출연했다. 최종화는 오는 4일 오후 8시 공개된다.

<뉴시스>

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