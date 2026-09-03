'윤보미 남편' 라도, 과거 생활고 고백…"도둑도 우리 보고 그냥 나가"

프로듀서 겸 작곡가 라도가 과거 그룹 활동 당시 겪었던 생활고를 털어놨다.

라도는 오는 4일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 8회에서 과거 활동했던 R&B 그룹 '썸데이' 멤버들과 함께 출연해 당시 활동을 돌아본다.

라도는 오는 4일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 8회에서 과거 활동했던 R&B 그룹 '썸데이' 멤버들과 함께 출연해 당시 활동을 돌아본다. KBS

썸데이는 드라마 '꽃보다 남자' OST '알고 있나요'로 데뷔해 미니홈피 BGM 차트 1위에 오른 그룹이다.

썸데이 리더 정세영은 활동 당시 상황에 대해 "우리가 활동 당시 수입이 거의 없었다. 의상도 서로 상하의를 돌려 입었다"라고 말했다.

라도 역시 당시 생활고를 언급했다.

라도는 "식사를 4명이서 1인분으로 3일을 나눠 먹었다"라고 말한 뒤 "오죽하면 집에 도둑이 들었는데, 저희를 보시고 그대로 나가셨다"라고 당시를 회상했다.

장항준 감독도 신혼 시절 경제적으로 어려웠던 경험을 전했다.

장항준은 "저도 신혼 때 김은희 작가랑 짬뽕 하나로 4끼를 먹은 적 있다"라고 말했다.

이어 "첫 끼는 면만 먹고, 두 번째는 국물만 따라서 짬뽕밥으로 먹었다"라고 설명했다.

이에 라도는 "우리만 힘든 게 아니었어"라고 말했다.

한편 라도는 그룹 에이핑크 멤버 윤보미와 약 10년간 교제한 뒤 지난 5월 서울 용산구 한 호텔에서 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>

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