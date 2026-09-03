한은, 외환보유액 국가별 순위 25년 만에 비공개 전환… 8월 잔액 4422억 8000만 달러

신현송 한국은행 총재가 28일(현지시간) 미국 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 정책 심포지엄에서 기자들과 만나 간담회를 하고 있다. 한국은행 제공

한국은행이 25년여 만에 우리나라 외환보유액의 국가별 세계 순위 공개를 중단했다.

3일 한은이 배포한 ‘8월 말 외환보유액’ 보도자료에 따르면, 매달 제공해 오던 주요국 순위 자료가 별도 공지 없이 삭제됐다. 한은이 월별 발표에서 국가 순위를 항목에서 제외한 것은 2001년 2월 말 이후 25년 6개월 만에 처음이다.

외환위기 극복 국면부터 대국민 알 권리 차원에서 제공하던 지표였다.

이번 조치는 최근 외환보유액 순위가 급변하자 한은 내부에서 공개 실익을 재검토한 결과로 풀이된다. 지난해 말 세계 9위였던 우리나라 순위는 원·달러 환율 방어를 위한 시장 안정화 조치 등으로 올해 2월 12위, 5월 13위까지 밀려났다. 이후 6월 10위로 반등하는 등 변동 폭이 극심했다.

환율 변동이나 금 시세에 따른 일시적 지표 등락이 대외 건전성에 대한 불필요한 시장 불안을 부추길 수 있다는 분석이다. 한은 관계자는 “대외 건전성과 무관한 외환보유액 순위에 큰 의미를 부여하기 어려운 점 등을 고려해 자료 형식을 변경한 것”이라고 말했다.

8월 말 기준 외환보유액은 4422억 8000만 달러로 집계됐다. 7월 말(4279억 5000만 달러)보다 143억 3000만 달러 늘어나며 3개월 연속 증가세를 이어갔다. 이는 글로벌 금융위기 당시인 2009년 5월(142억 9000만 달러) 기록을 넘어선 월간 기준 역대 최대 증가 폭이다.

한은 관계자는 “초과 지급준비금 이자 지급에 따라 은행들이 유휴 외화 자금을 대규모 예치했고, 운용수익 및 기타 통화 환산액 증가가 복합 작용했다”고 설명했다.

자산별로는 유가증권이 3870억 7000만 달러로 70억 7000만 달러 증가했다. 예치금은 303억 달러로 71억 7000만 달러 늘었다. 특별인출권(SDR)과 IMF 포지션은 각각 157억 7000만 달러, 43억 5000만 달러를 기록했다. 장부가로 매겨지는 금은 47억 9000만 달러로 변동이 없었다.

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