한강에 수달 가족 산다… 5개 가족 27마리 확인

한강에 수달 27마리가 서식하고 있다는 연구결과가 나왔다. 이전 조사보다 약 80% 늘어난 수치다. 이번에 확인된 개체 중에는 부모·자식으로 구성된 다섯 가족도 포함됐다.

기후에너지환경부 국립생물자원관은 올해 1∼4월 한강에서 채취한 멸종위기 야생생물 1급인 수달 분변 시료를 유전자 분석한 결과 이같이 확인됐다고 3일 밝혔다.

이는 서울시가 2022년 수행한 조사에서 확인된 개체 수는 15마리였다.

2026년 3월6일 3시쯤 청계천-중랑천 합수부에서 먹이 활동 중인 수달이 무인카메라에 포착된 모습. 국립생물자원관 제공

국립생물자원관이 한강 가양대교에서 고덕교 구간 27개 지점(본류 13곳, 지류 14곳)에서 채취한 수달 분변시료 106점의 유전자를 분석한 결과, 본류에서 21마리, 지류에서 6마리가 확인됐다. 성별로는 암컷 16마리, 수컷 11마리였다.

이번 조사에서 한강에 수달 가족이 함께 살아가고 있다는 사실도 확인됐다.

개별 유전정보가 확인된 27마리 모두 형제·자매 등 서로 혈연관계가 있었다. 부모·자식으로 구성된 수달 다섯 가족도 확인됐다.

이들 가족은 성내천과 잠실대교 등 한강 동부 지역에 주로 분포했다.

2026년 3월12일 3시쯤 안양천 일대에서 배설 활동 중인 수달이 무인카메라에 포착된 모습. 국립생물자원관 제공

수달이 가장 많이 확인된 곳은 성내천으로 5마리였다. 한강대료 4마리, 양재천·잠실대교·중랑천에서 각각 3마리가 확인됐다.

한강에서 수달 서식공간은 1960∼70년대 콘크리트 직강화 개발사업으로 크게 줄었다. 2000년대 이후 한강 자연성 회복 사업을 통해 수변 생태공간이 조성되면서 점차 확대했다.

유호 국립생물자원관장은 “한강 수달의 지속 증가는 한강 생태계가 회복되고 있다는 긍정적 신호”라고 밝혔다.

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