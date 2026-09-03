살아난 김하성, 시즌 첫 장타에 볼넷까지…시즌 타율 0.120

전날 3안타를 친 김하성이 시즌 첫 장타를 터뜨리며 상승세를 이어갔다.



김하성은 3일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C 내셔널스파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 방문경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했다.



시즌 타율은 0.112에서 0.120으로 올랐다.



김하성은 0-0으로 맞선 3회초 1사 1루에서 2루 땅볼로 물러났고, 5회초 무사 1루에선 포수 파울 플라이로 아웃됐다.



세 번째 타석에서 기다리던 장타가 나왔다.



3-0으로 앞선 7회초 공격 1사에서 오른손 투수 맥스 크래닉을 상대로 좌전 2루타를 쳤다.



볼카운트 1볼에서 2구째 가운데 몰린 슬라이더를 받아 쳤고, 타구는 다소 느리게 좌익수 방면으로 향했다.



김하성은 온 힘을 다해 뛴 뒤 헤드퍼스트 슬라이딩으로 2루에 안착했다.



올 시즌 김하성이 장타를 친 건 이번이 처음이다.



김하성은 이후 로날드 아쿠냐 주니어의 홈런 때 홈을 밟아 득점을 올렸다.



8-0으로 앞선 8회엔 볼넷을 얻어 멀티 출루도 완성했다.



애틀랜타는 이날 9-0으로 완승했다.



2번 타자 우익수로 선발 출전한 아쿠냐 주니어는 7회 3점 홈런을 합해 5타수 3안타 3타점 2득점 1도루로 활약했다.



전날까지 개인 통산 199홈런-224도루를 기록했던 아쿠냐 주니어는 데뷔 후 904경기 만에 200홈런-200도루를 달성했다.



이는 알폰소 소리아노의 역대 최소 경기 200홈런-200도루 기록인 929경기를 25경기 앞당긴 MLB 신기록이다.



한편 샌디에이고 파드리스 송성문은 신시내티 레즈와 방문 경기에서 결장했다. 신시내티가 7-3으로 이겼다.

<연합>

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