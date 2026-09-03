'美 재즈보컬 거장' 커샌드라 윌슨 별세, 향년 70세

미국 재즈 보컬의 거장 커샌드라 윌슨(Cassandra Wilson·카산드라 윌슨)이 별세했다. 향년 70세.

2일(현지시간) 뉴욕타임스 등 외신에 따르면 윌슨은 이날 고향인 미시시피주 잭슨에서 눈을 감았다.

카산드라 윌슨. 뉴시스

현지 검시 당국은 사망 사실을 확인했으나 구체적인 사인은 밝히지 않았다.

1980~1990년대 현대 재즈의 최전선에서 활약한 윌슨은 고향 미시시피의 블루스 전통에 단단히 뿌리를 둔 채 팝과 포크를 과감히 끌어안으며 재즈의 영토를 확장한 음악가다.

스티브 콜먼의 M-베이스(M-Base) 집단과의 협업으로 두각을 나타냈고, 마일스 데이비스·윈턴 마살리스 등 거장들과 호흡을 맞췄다.

특히 블루노트에서 발표한 음반 '블루 라이트 틸 돈(Blue Light ’Til Dawn)'(1993)과 그래미 '최우수 재즈 보컬 퍼포먼스' 부문을 수상한 '뉴 문 도터(New Moon Daughter)'(1995) 등을 통해 낮고 짙은 특유의 음색으로 평단과 대중의 고른 지지를 얻었다.

단순한 재즈 보컬리스트에 안주하지 않고 스스로를 '뮤지션'으로 정의하며 후대 음악가들에게 지대한 영향을 남겼다.

한국과도 인연이 있다. 2011년 서울재즈페스티벌, 2019년 아우디 라운지 바이 블루노트 프로젝트를 통해 내한공연했다.

<뉴시스>

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