임영웅, 팬들과 함께 선한 영향력…소아암 환아 치료비 지원

2일 한국소아암재단에 따르면, 가수 임영웅의 이름으로 선한스타 가왕전 상금 200만 원이 소아암 및 희귀난치성 질환 아동·청소년의 치료를 위해 전달됐다.

이번 상금을 포함해 선한스타를 통해 전달된 임영웅 이름의 누적 기부금은 총 1억 3405만 원에 달한다. 성금은 소아암과 희귀난치성 질환으로 치료받는 아동·청소년과 가족들에게 지원과 응원이 되고 있다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 "치료가 장기화될수록 소아암 및 희귀난치성 질환 아동·청소년 가족들이 감당해야 하는 경제적 부담 역시 커질 수밖에 없다"며 "오랜 시간 변함없이 따뜻한 마음을 나누어 주시는 임영웅님과 팬 여러분께 감사드리며, 보내주신 성금이 아이들이 치료를 이어가는 데 실질적인 도움이 될 수 있도록 필요한 곳에 소중히 전달하겠다"고 전했다.

한국소아암재단은 2001년 보건복지부에 등록된 비영리 재단법인이다. 소아암 및 희귀난치성 질환 아동·청소년을 위한 의료치료비와 돌봄치료비 등을 지원하고, 다양한 복지 사업을 수행하고 있다.

한편, 임영웅은 데뷔 10주년을 맞아 총 10곡이 수록된 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'으로 컴백한다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지