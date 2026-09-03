전기차 충전, 올 가을 주말 낮엔 최대 32% 할인

오는 10월말까지 주말·공휴일 낮 시간대 전기차 공공 충전요금이 최대 32%까지 할인된다. 계절·시간대별 전기요금 개편에 따른 조치다. 정부는 계절·시간대별 전기요금을 통해 재생에너지 발전으로 전력이 상대적으로 많이 공급되는 시간대에 전기 사용을 유도하고 있다.

기후에너지환경부는 9월5일부터 10월31일까지 주말·공휴일 낮 시간대 공공 충전요금을 할인한다고 3일 밝혔다.

이같은 할인 정책은 올해 4월18일부터 5월31일까지 처음 시행한 바 있다. 당시 전기차 충전용 전력량요금(전기 사용량에 비례해 부과되는 전기요금 항목)을 50%만큼 할인해 소비자용 충전요금이 최대 15%까지 할인됐다. 할인 이전 대비 일평균 약 9.2% 사용 건수가 늘었다.

기후에너지환경부가 9월5일부터 10월31일까지 주말·공휴일 오전 11시~오후 2시 전기차 공공 충전요금을 최대 32% 할인한다. 재생에너지 발전 잉여 시간대 전력 소비를 유도하기 위한 계절·시간대별 요금 개편 조치를 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

이번 전기차 충전요금 할인은 주말·공휴일 총 21일 중 오전 11시부터 오후 2시까지 3시간 동안 적용된다.

할인이 적용되는 요금은 한국전력공사가 제공하는 ‘자가소비용 요금’과 ‘충전서비스 제공사업자용 요금’ 모두다. 자가소비용 요금은 한전에서 개인주택, 회사, 일부 아파트 등에 제공하는 요금이다. 충전서비스 제공사업자용 요금은 한전에서 기후부, 공공기관, 지자체, 민간 충전사업자에게 제공하는 요금이다.

주택·회사 등에 설치된 자가소비용 충전소는 5일부터 바로 요금 할인이 들어간다. 봄철과 마찬가지로 전력량요금의 50%로, ㎾h(킬로와트시)당 40.1∼48.6원이 할인된다.

기후부와 한전이 운영하는 공공 급속충전기 1만4000여기(전체 급속충전기의 약 24%)와 한전이 운영하는 3400여기의 완속 충전기도 5일부터 할인이 적용된다.

다만 기후부가 운영하는 공공 급속충전기 9600여기의 경우 한전이 제공하는 전력량 요금할인(50%)에 자체 할인을 더해 전체 충전요금을 최대 32%까지 할인한다. 봄철에는 최대 15%까지 할인된 바 있다.

이 추가 할인은 이번 가을철에 한해 한시적으로 추진된다. 가격변화에 따른 충전수요가 얼마나 이동하는지 파악하기 위해서다.

할인금액을 따져보면 한전이 운영하는 충전기는 ㎾h당 40.1∼48.6원, 기후부가 운영하는 급속충전기는 ㎾h당 85.4∼97.2원이 된다.

다수 민간 충전업체도 주말·공휴일 낮시간대 제공받는 할인분을 소비자가 이용하는 충전요금에 반영할 예정이다. 할인 폭과 방식은 업체별 차이가 있다는 게 정부 설명이다.

기후부는 올해 봄·가을철 두 차례 할인 시행 결과를 종합 분석해 요금 수준에 따른 이용자들의 수요 이동 경향을 파악할 계획이다. 내년 도입 검토 중인 전기차 충전요금 계절·시간대별 요금제 설계의 기초자료로 활용할 예정이다.

정선화 기후에너지환경부 녹색전환정책관은 “봄철 시행에서 확인한 성과를 가을철에는 한층 확대하고자 하며, 다수의 민간업체까지 함께해 이용자 혜택이 커질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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