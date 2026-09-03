수도권 맑고 동해안 지역 중심 비…최고체감온도 33도 [오늘날씨]

목요일인 3일은 수도권이 대체로 맑은 가운데 동해안 지역 등을 중심으로 비가 내리는 곳이 있겠다.

우산을 쓴 채 걷는 시민. 뉴시스

강원 동해안·산지에는 밤까지 비가 내리겠으며, 오전부터 밤사이 경북 동해안·북동 산지와 제주도에, 오후부터 밤사이 부산·울산·경남 동부 내륙에도 비가 내리는 곳이 있겠다.

늦은 새벽까지 경북권, 오후부터 저녁 사이에는 충남 남동부와 충북, 전라권, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠으며, 전남권은 늦은 밤까지 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지 5~30㎜, 부산·울산·경남 동부 내륙·경북 동해안·북동 산지와 제주도 5~20㎜다.

소나기에 의한 예상 강수량은 광주·전남과 경남 내륙 5~40㎜, 전북 동부와 대구·경북 내륙 5~30㎜, 충남 남동부·충북 5~20㎜다.

비가 내리는 곳에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속하는 등 교통안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 21.4도, 인천 22.6도, 수원 20.2도, 춘천 20.8도, 강릉 22.1도, 청주 22.9도, 대전 22.5도, 전주 23.0도, 광주 24.4도, 제주 27.0도, 대구 24.4도, 부산 26.6도, 울산 24.6도, 창원 24.9도 등이다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 30도, 수원 30도, 춘천 29도, 강릉 25도, 대전 29도, 청주 30도, 광주 32도, 전주 31도, 부산 30도, 울산 28도, 대구 29도, 제주 31도 등으로 예상된다.

폭염특보가 발표된 일부 전남권과 경남권, 제주도를 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎으로 오르겠으니 폭염 영향 예보 등 관련 기상정보를 참고하는 것이 좋겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~2.5m, 서해 0.5~2.0m로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지