남보라 "엄마와 입맛 빼고 다 안 맞아"…반찬가게 운영 두고 갈등

배우 남보라가 어머니와 반찬가게 운영을 두고 의견 충돌을 빚는다.

3일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 남보라와 어머니의 갈등이 공개된다.

이날 남보라는 동생과 통화하며 "나 파업 중"이라고 말했다.

남보라는 최근 어머니의 반찬가게 3호점을 맡아 운영해왔다. 만삭인 상태에서도 가게 운영을 이어왔지만, 어머니와 일하는 방식을 두고 의견 차이를 보인 것으로 전해졌다.

이후 집을 찾은 어머니와 마주 앉은 남보라는 "온 김에 이야기 좀 해"라고 말했다.

두 사람은 반찬가게 운영 문제를 두고 대화를 나눴고, 남보라는 "엄마와 입맛 빼고 다 안 맞는다"며 답답함을 드러냈다.

어머니는 "만삭인 네가 나와서 일하는 것에 대해 긍정적으로 생각하는 사람은 많지 않다"며 "일단 아이 잘 낳고 나중에 이야기하자"고 말했다.

이날 방송에서는 남보라의 출산 과정도 공개된다.

남보라는 예고 영상에서 "나 혼자 너무 무서워"라며 눈물을 보였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지