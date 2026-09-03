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'트럼프 얼굴' 1달러 동전 판매 개시…법정 통화로도 사용 가능

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건국 250주년 기념…개당 2000∼3000원에 판매 개시

미국 건국 250주년을 기념해 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴을 새긴 1달러짜리 금빛 동전 판매가 2일 정오(미 동부시간 기준) 시작됐다.

미 조폐국이 책정한 동전 판매가는 25개짜리 한 롤에 61달러로 개당 2.44달러(약 3천300원), 100개짜리 한 자루는 154.50달러로 개당 1.55달러(약 2천100원)다.

2일(현지시간) 판매 개시된 트럼프 동전. 로이터연합뉴스
2일(현지시간) 판매 개시된 트럼프 동전. 로이터연합뉴스

이 동전은 앞면에 트럼프 대통령의 얼굴이 들어가고 주변을 둘러 자유라는 뜻의 영어 단어 'LIBERTY'와 'In God We Trust(우리는 하나님을 믿는다)'는 문구와 '1776(미국 건국 연도)∼2026' 숫자가 새겨졌다.

뒷면에는 올리브 가지와 화살 다발을 든 미국의 국조인 흰머리수리를 묘사한 대통령 문장에 건국 250주년을 기념하는 '250' 숫자가 들어갔다.

미 연방법은 1달러 동전에 살아있는 사람의 초상을 새기는 것을 금하고 있다. 하지만, 1기 트럼프 행정부 시절인 2020년 뒷면에만 국한해 사람 얼굴을 새길 수 없도록 하는 건국 250주년 기념 동전 발행 법안이 통과됐다. 뒤집어 말하면 동전 앞면에는 인물 초상을 넣어도 되는 길을 열어준 셈이다.

이번 동전은 수집용 성격이 짙지만, 법정 통화로 사용될 수 있다. 구리에 아연 6%, 망간 3.5%, 니켈 2%를 섞어 주조해 트럼프 대통령이 좋아하는 금빛을 냈다. 실제 금은 들어가 있지 않다.

2일(현지시간) 판매 개시된 트럼프 동전. AP연합뉴스
2일(현지시간) 판매 개시된 트럼프 동전. AP연합뉴스

조폐국은 홈페이지에서 "현대 동전 컬렉션에서 단연 돋보이는 소장품이 될 것"이라고 강조했다. 판매 개시를 앞두고 조폐국 홈페이지 접속이 한동안 장애를 겪기도 했다.

미국에서 트럼프 대통령이 동전에 얼굴이 들어간 첫 현직 대통령은 아니다.

1926년 미 건국 150주년을 맞아 생산된 50센트 기념 동전에 당시 캘빈 쿨리지 대통령과 미 초대 대통령 조지 워싱턴의 얼굴이 나란히 들어갔다.

<연합>


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