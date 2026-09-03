"살이 푸근하게 쪘다"…100점 매력 이민정, 가족과 함께한 대련 맛집 기행

배우 이민정이 양가 부모님과 자녀 등 3대 대가족을 이끌고 떠난 중국 대련 여행에서 샤부샤브와 만두 등을 즐기며 거침없는 현지 음식 먹방을 펼쳤다.

이민정은 1일 자신의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에 공개한 '양가 부모님 모시고 떠나는 효도 골프여행' 영상에서 대가족 여행 일정을 상세히 전했다. 남편 이병헌이 작품 촬영으로 함께하지 못한 상황에서 이민정은 "저희 아빠와 어머님이 골프를 좋아하시니까 어른들의 골프 여행 겸 저희 아빠 엄마 어머님 아이들 3대가 가는 거다"라며 "남편은 촬영이라 못 가고 제가 중심에 가이드 느낌으로 가게 됐다"고 말했다.

이번 여행은 친구 부부와 지인 회사 관계자들까지 합류해 총 15명에 달하는 대규모 인원이 동행했다. 현지에 도착한 이민정 일행은 육즙이 흐르는 연어 만두와 해산물 만두를 맛보는 등 현지 음식점을 찾아다녔다. 만두를 시식한 이민정은 "만두 진짜 최고였다"며 감탄을 아끼지 않았다.

이어 여행 마지막 저녁 식사 자리에서는 샤부샤브 전문점을 찾아 매운 육수와 순한 육수를 넘나들며 부추 소스를 곁들인 먹방을 이어갔다. 함께한 시어머니는 "배가 꺼질 시간이 없었다. 얼마나 잘 먹었는지 살이 푸근하게 쳐서 감사했다"고 인사를 전했고, 이민정 역시 "행복한 며칠이었다. 배가 꺼질 시간이 없었다"며 만족감을 드러냈다.

온라인상에서는 이민정이 여행지에서 음식을 잘 먹으면서도 평소 날씬한 몸매를 유지하는 비결에 관심이 쏠렸다. 이민정은 평소 골프와 같은 야외 운동을 꾸준히 즐기고, 식단에서는 단백질과 채소 위주의 영양소를 균형 있게 섭취하며 꾸준한 신체 활동을 통해 기초대사량을 유지하는 것으로 알려졌다. 샤부샤브 역시 신선한 채소와 정육을 함께 데쳐 먹는 방식이라 영양 불균형을 줄이고 소화를 돕는 대표적인 건강식으로 꼽힌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지