“전북대 배제한 ‘서울대 10개 만들기’ 규탄”…동문회 등 평가 과정 공개 촉구

전북대학교가 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 사업 선정에서 제외된 것과 관련해 전북 지역 시민사회와 동문 단체가 평가 절차의 공정성과 선정 결과에 강한 의문을 제기하며 재검토를 촉구하고 나섰다.

(사)전북민주화운동기념사업회와 전북대 총동창회, 전북대 민주동문회는 2일 공동성명을 내고 “국가거점국립대학인 전북대를 배제한 이번 선정 결과를 강력히 규탄한다”며 평가 기준과 배점, 심사 위원 구성, 대학별 평가 결과와 전북대 탈락 사유를 즉각 공개하라고 요구했다.

이들 단체는 “전북대가 지역 인재 양성과 산업 혁신을 이끌어온 지역의 핵심 교육·연구 기관”이라며 “지역 균형발전을 표방하는 정부가 전북대를 제외한 것은 수도권과 비수도권 간 교육·연구 격차를 심화시키고 지역 소멸을 가속할 수 있다”고 주장했다.

특히, 선정 결과 자체보다 평가 과정의 투명성과 절차적 공정성에 문제를 제기했다.

단체들은 공동성명에서 대학의 비전과 지역혁신 전략을 직접 설명하고 소명할 기회가 충분히 보장됐는지 의문을 제기했다. 특히 “총장이 직접 대학 발전 구상과 지역혁신 전략을 설명하는 프레젠테이션(PT) 기회가 전북대에 부여되지 않았다면 중대한 절차상 문제가 될 수 있다”고 주장했다.

이들은 “서면 자료만으로 국가거점국립대학의 지역 소멸 대응 전략과 미래 비전을 온전히 평가하기 어렵다”며 “모든 대학에 동등한 설명과 소명의 기회가 부여됐는지 명확히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

전북 지역 정치권의 초당적 대응도 요구했다.

단체들은 “이번 사안이 특정 정당이나 개인의 문제가 아니라 전북의 미래와 국가균형발전에 직결된 현안이라며 국회의원과 지방자치단체장, 지방의회 등 지역 정치권이 정파와 선거 유불리를 넘어 공동 대응해야 한다”고 밝혔다.

특히, 전북 지역 정치권과 시민사회, 대학 구성원이 참여하는 공동 대책기구를 구성해 국회와 정부를 상대로 평가 자료 공개와 전북대 재검토를 요구해야 한다고 주장했다.

이들 단체는 정부와 관계 기관에 △‘서울대 10개 만들기’ 사업의 평가 기준·배점·심사 위원 구성과 전북대 탈락 사유 공개 △총장 PT 등 대학의 비전과 역량을 설명할 동등한 소명 기회 보장 여부 해명 △절차상 하자 확인 시 재심사와 재검토 △전북대를 포함한 국가거점국립대학에 대한 후속 지원책 마련 등을 요구했다.

한편, 이번 공동성명은 전북대가 정부의 ‘서울대 10개 만들기’ 사업에서 제외된 데 대한 지역사회의 첫 공동 대응 성격으로, 향후 전북 지역 정치권과 대학 구성원의 대응이 이어질지 주목된다.

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