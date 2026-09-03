구민이 제안한 의제 토론… 영등포 ‘민회’ 참가자 모집

서울 영등포구가 다음달 20일까지 구민이 직접 지역 의제를 제안하고 토론해 정책에 반영하는 ‘민회’ 참가자 200명을 모집한다.



2일 영등포구에 따르면 민회 참가자는 총 200명으로 구성한다. 선발된 참가자들은 11월 영등포동주민센터 5층 체육관에서 열리는 1·2차 사전 토론회에 참여한다. 이 자리에서는 온라인 플랫폼 등을 통해 접수된 구민 제안 의제를 토론하고 실시간 투표를 통해 대표 의제 3~5개를 직접 선별한다. 이후 참가자들은 12월 초 열리는 본 행사인 민회에 참석해 영등포의 최종 정책 의제를 결정한다. 민회에서 최종 선정된 의제는 내년도 구정에 반영할 예정이다.



현재 영등포구에 주소를 둔 구민이라면 누구나 신청할 수 있다. 참여를 희망하는 구민은 영등포구청 누리집, 홍보물에 있는 정보무늬(QR코드) 등을 통해 온라인으로 신청하거나 주소지 동 주민센터를 직접 방문하면 된다. 참가자는 공개 모집을 거쳐 무작위 추첨으로 선발한다.



조유진 구청장은 “구민이 주인이 되는 참된 민주주의 여정에 구민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부했다.

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