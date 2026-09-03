알테오젠, 노바티스에 피하주사 기술 수출

알테오젠이 세계적인 제약사 노바티스와 최대 4조4000억원 규모의 ‘ALT-B4 기반 피하주사(SC) 제형’ 기술 계약을 체결했다. 이번 계약으로 공개된 알테오젠의 ALT-B4 기반 라이선스 계약은 4건으로 늘었다.



알테오젠은 노바티스와 ‘ALT-B4(베라히알루로니다제 알파)’를 활용한 주사제 개발·판매를 위한 ‘옵션·라이선스 계약’을 맺었다고 2일 밝혔다. 옵션 계약이란 여러 의약품에 이 기술을 골라 적용할 수 있는 우선권을 사들이는 방식을 말한다. 노바티스는 이번 계약으로 알테오젠의 기술을 여러 제품에 독점적으로 쓸 수 있는 권리를 확보했다.



계약 금액은 계약을 맺을 때 먼저 받는 ‘계약금’, 노바티스가 실제로 권리를 행사할 때마다 받는 ‘옵션 행사금’, 그리고 개발과 허가, 판매 등 정해진 단계를 통과할 때마다 받는 ‘마일스톤(단계별 성공 보수)’으로 구성된다. 노바티스가 모든 권리를 행사하고 각 단계 목표를 전부 달성할 경우 알테오젠이 받을 수 있는 최대 금액은 32억2300만달러(약 4조4165억원)에 달한다.



알테오젠이 개발한 ALT-B4는 정맥주사로 맞아야 하는 약을 피부 밑에 간편하게 놓는 피하주사 방식으로 전환하는 데 쓰인다. 정맥주사는 팔의 혈관에 바늘을 꽂고 약물을 오랜 시간 천천히 흘려보내야 해 병원에 머무는 시간이 길다. 반면 피하주사는 피부 아래 지방층에 짧게 한 번 놓는 방식이어서 투약 시간이 크게 줄고, 경우에 따라 환자가 집에서 스스로 맞을 수도 있다. 최근 많이 쓰이고 있는 비만약 위고비와 마운자로가 대표적인 ‘피하주사’ 활용 의약품이다.



전태연 알테오젠 대표는 “이번 계약은 알테오젠 기술의 경쟁력과 사업 가능성을 다시 한번 입증한 의미 있는 성과”라고 말했다.

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