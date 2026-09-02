아침 최저 19도·낮 최고 33도…동해·제주 등 비 [내일 날씨]

비가 내린 31일 경기도 수원시 팔달구 서호꽃뫼공원에서 우산을 쓴 시민이 수크령 사이를 걷고 있다. 연합뉴스

목요일인 3일은 대체로 맑은 가운데 동해안, 동부 내륙, 제주 등에 비가 내리겠다.

오후부터 저녁 사이에는 충북 남부와 전라권, 경상권 내륙 곳곳에 최대 40㎜의 소나기가 예상된다.

2일 기상청에 따르면 내일 오전부터 밤사이 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 제주에 비가 내리겠다. 부산·울산·경남 동부 내륙에도 오전부터 낮 사이 비가 오는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 강원 동해안·산지는 5~10㎜, 울릉도·독도 2~3일 10~40㎜, 경북 동해안·북동 산지와 부산·울산·경남 동부 내륙, 제주가 각각 5~20㎜가 예상된다.

강원 북부 동해안·산지에는 3일 새벽까지, 부산·울산에는 밤부터 금요일인 4일 새벽 사이 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳도 있겠다.

내륙에서는 오후부터 저녁 사이 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 광주·전남과 경남 내륙이 각각 5~40㎜, 전북 동부와 대구·경북 내륙이 5~30㎜, 충북 남부가 5~20㎜다.

소나기가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치겠다. 시간당 20㎜ 안팎으로 강하게 쏟아지는 곳이 있을 수 있어 주의가 필요하다.

아침 최저기온은 19~26도, 낮 최고기온은 25~33도로 예상된다. 아침 기온은 평년보다 높고 낮 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다.

특히 폭염특보가 내려진 일부 전남과 경남, 제주를 중심으로 최고체감온도가 33도 안팎까지 올라 무덥겠다.

일부 전남과 경상권, 제주에서는 최저기온이 25도 이상에 머물며 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

해상에서는 3일부터 제주 해상과 남해 먼바다, 서해 남부 먼바다, 동해 남부 먼바다를 중심으로 물결이 매우 높게 일겠다.

동해안에는 당분간 강한 너울이 유입될 전망이다.

오존 농도는 경기 남부와 충남에서 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’ 수준으로 예상된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지