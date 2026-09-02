“하늘을 꿈꾼 정평구, 김제향교에서 다시 날다”… 전통예술 상설공연 4일 개막

조선 중기 무신이자 발명가인 정평구(鄭平九)가 만들어 하늘에 띄운 비행체 비거(飛車)는 라이트 형제보다 300년 이상 앞선 것으로 알려진다.

‘하늘을 나는 수레’라는 뜻을 닌 비거에 관한 기록은 곳곳에 나와 있다.

2017년 전북 김제 지평선축제에서 첫선을 보인 비거(飛車) 모형. 가로 5m, 세로 2.5m 크기로 동체를 대나무로 만들고 명주천 날개를 씌웠다. 경남 사천 전통민속연보존회가 임진왜란 진주성 전투 삽화를 보고 제작한 것이다. 김제시 제공

조선 후기의 문신인 신경준이 저술한 문집 여암전서(旅菴全書)에는 ‘(임진왜란 당시인) 1592년 10월 진주성이 왜적에게 포위되자 정평구는 비거를 타고 성안으로 들어가 우두머리를 태우고 30리 밖으로 피난시켰다’는 기록이 있다. 일본 왜사기에서는 ‘전라도에 사는 정평구가 비거를 발명해 왜군이 작전을 전개하는 데 큰 곤욕을 치렀다’고 적혀 있다.

비거는 중국 진나라 장화가 세상의 진귀하고 기이한 사물을 기록한 백과사전 ‘박물지’와 북송 시인 소식의 ‘금산묘고대시’에도 잇따라 등장한다. 그만큼 임진왜란 훨씬 이전부터 비거가 있었을 가능성이 높다.

비거를 통해 하늘을 날고자 했던 전북 김제 출신 정평구의 꿈과 도전을 담은 전통예술 상설 공연이 김제향교에서 첫 무대에 오른다.

2일 전북도문화관광재단에 따르면 2026 전통예술 지역 브랜드 상설 공연 선정 작품인 ‘정평구의 하얀비상’이 오는 4일 오후 7시30분 김제향교 야외무대에서 개막한다.

재단과 문화예술 원평이 주관하고 전북도와 김제시가 주최하는 이번 공연은 개막 공연을 시작으로 다음 달 30일까지 매주 금요일 오후 7시30분 진행하며, 같은 달 31일 폐막 공연한다.

‘정평구의 하얀비상’은 자신의 가능성을 믿으며 하늘을 향한 꿈을 포기하지 않았던 한 사람의 도전과 좌절, 다시 일어서려는 희망을 무대에 담았다.

특히 실패와 좌절 속에서도 다시 날아오르려는 인간의 의지를 통해 관객에게 ‘우리는 무엇을 꿈꾸며 살아가는가’라는 질문을 던지는 작품으로 구성됐다.

역사적 이야기에 현대적인 공연 문법을 접목해 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있게 했으며, 김제를 찾는 관광객에게는 지역의 역사적 인물과 문화를 친근하게 만나는 기회가 될 것으로 보인다.

지역 브랜드 상설공연 '정평규의 하얀비상' 포스터.

공연 장소인 김제향교도 작품의 중요한 무대로 활용된다. 제작진은 별도의 무대를 설치해 향교를 가리는 방식 대신 향교의 건축물과 마당, 야간 조명과 공간감을 공연 요소로 활용해 문화유산의 역사성과 아름다움을 자연스럽게 보여줄 계획이다.

지역 예술인과 김제 시민들도 배우로 무대에 참여한다. 이들은 김제 지역에서 세대를 거쳐 이어져 온 전통문화와 정서를 바탕으로 단동십훈, 당산제, 쌍룡놀이 등의 전통문화 요소를 김제만의 색채로 재해석해 선보인다.

공연 전후에는 ‘나만의 야광 종이비행기 만들기’, ‘드론 낚시’, ‘드론 경주대회’ 등 관객 참여형 체험 프로그램도 마련해 공연의 소재인 ‘비행’과 향교 공간을 다양한 방식으로 경험할 수 있다.

김제 지평선 쌀과 지역에서 생산된 채소·과일을 활용한 도시락도 준비된다. 공연과 체험, 지역 먹거리를 하나의 프로그램으로 묶어 관람객이 김제의 역사와 문화, 관광을 함께 즐길 수 있도록 구성했다.

양문섭 문화예술 원평 대표는 “정평구의 이야기는 결국 불가능해 보이는 것을 꿈꾸었던 한 사람의 이야기”라며 “관객들이 김제향교의 아름다운 공간에서 공연을 즐기면서 자신이 지금 품고 있는 꿈에 대해서도 한 번쯤 생각해 보는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

한편 ‘전통예술 지역 브랜드 상설 공연’은 역사와 무형유산, 한옥 등 지역의 전통문화자원을 활용한 공연 콘텐츠를 발굴해 상설 운영함으로써 도민의 문화예술 향유 기회를 확대하고 지역 문화관광 활성화를 도모하는 사업이다. 올해는 김제와 남원, 부안, 임실, 전주 등 5개 시군에서 추진한다.

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