與, 윤리감찰단發 내홍 재점화… ‘중앙당 혁신론’ 분출

더불어민주당 새 지도부 출범 이후 잠잠했던 친청(친정청래)계와 당권파 간 갈등이 윤리감찰단 인선을 계기로 다시 수면 위로 올라왔다. 김민석 대표 체제에서 임명된 윤리감찰단 부단장이 정청래 전 대표 측을 “정청래 세력”으로 지칭하며 “빨리 가서 장악해야 할 듯하다”고 한 메시지가 공개되자 친청계 최고위원들이 ‘표적 감찰’ 가능성까지 거론하며 집단 반발했다. 정 전 대표 체제에서 임명된 한동수 윤리심판원장까지 중도 사퇴하면서 당내 윤리·감찰기구 재편을 둘러싼 계파 간 신경전도 거칠어지고 있다.

김민석 더불어민주당 대표가 2일 세종시 보람동 세종시청에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

친청계 최고위원들은 2일 강민구 전 윤리감찰단 부단장의 메시지를 일제히 문제 삼으며 ‘중앙당 혁신론’을 꺼내 들었다. 최민희 최고위원은 “특정 지도부와 윤리감찰단 부단장이 ‘정청래 세력’ 운운하며 사적 텔레그램을 주고받고 인사 관련 언급을 할 정도이니 무슨 말이 필요한가”라며 “이런 윤리감찰단이 이중잣대·표적 감찰을 안 하리라는 믿음을 가질 수 있을까”라고 했다.

이성윤 최고위원도 “윤리감찰단은 ‘우리 편이 장악해야 하는 조직’이 아니라 ‘어느 편에도 장악되어서는 안 되는 조직’이어야 한다”며 “정청래 세력·작업·장악은 또 다른 반명·분열주의”라고 비판했다. 한민수 최고위원도 “‘정청래 세력, 작업, 장악’, ‘반명, 분열주의, 신천지’의 후속탄인가”라며 “민주당과 민주개혁진영을 어디까지 망쳐야 속이 시원하겠는가”라고 날을 세웠다. 친청계가 윤리감찰단의 공정성 문제를 넘어 중앙당 인사와 운영 전반의 혁신을 요구하면서 논란의 범위도 넓어졌다.

논란은 전날 강 전 부단장이 박선원 최고위원에게 보낸 메시지가 공개되면서 시작됐다. 강 전 부단장은 “정청래 세력들이 김기표 의원 작업 들어온 듯하다”, “빨리 가서 장악해야 할 듯하다”고 적었다. 김 대표는 보도 직후 강 전 부단장의 즉시 해임을 지시했다. 박성준 수석대변인은 이날 “그 내용 자체가 타당하지 않다고 당대표뿐 아니라 지도부가 판단하지 않았겠나”라며 “문제가 있으면 매듭짓는 게 지도부의 결단력인데, 해임으로 결단했다고 보면 된다”고 설명했다.

더불어민주당 박선원 의원이 지난 1일 서울 여의도 국회에서 열린 22대 국회 후반기 첫 정기국회 개회식에서 강민구 당 윤리감찰단 부단장이 자신에게 보낸 정청래 전 대표 및 김기표 의원 관련 메시지를 확인하고 있다. 강 부단장은 박 의원에게 “정청래 세력들이 김기표 의원 작업 들어온 듯하다”며 “빨리 가서 장악해야 할 듯하다”고 했다. 최상수 기자

윤리기구를 둘러싼 인적 변화도 이어졌다. 정 전 대표 체제에서 임기 2년의 윤리심판원장으로 임명됐던 한동수 원장은 이날 약 1년 만에 중도 사퇴했다고 밝혔다. 한 원장은 페이스북에 “어제 민주당 중앙당 윤리심판원장직에서 물러났다”며 비당원 심판위원 3명도 함께 사퇴했다고 밝혔다. 윤리심판원은 윤리감찰단 조사 결과 등을 토대로 당내 징계를 심의·의결하는 독립기구다.

김 대표는 계파 갈등이 다시 불거진 상황에서도 추가 인선과 조직 정비를 이어가며 흐트러진 전열을 다잡는 데 속도를 냈다. 윤리감찰단 인선을 둘러싼 논란에는 강 전 부단장 즉시 해임으로 선을 긋고, 예정된 당무는 그대로 추진하며 당 운영의 주도권을 놓지 않겠다는 모습이다. 김 대표는 이날 세종에서 열린 최고위원회의에서 정년연장·세월호·2027 충청권 하계유니버시아드 지원·강호축발전·이태원참사 특별위원회 인선을 단행하고 첨단바이오산업 부스트업 전략지원 태스크포스(TF)를 새로 설치했다. 정년특위와 세월호특위 위원장에는 각각 소병훈·김현 의원을 임명했고, 유니버시아드 특위는 장철민·강준현·이정문·임호선 의원이 공동위원장을 맡았다. 강호축 특위 위원장은 임호선 의원, 이태원참사 특위 위원장은 남인순 국회부의장이 맡았다. 첨단바이오산업 부스트업 전략지원 TF 단장은 이연희 의원, 간사는 전진숙 의원이 맡았다.

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