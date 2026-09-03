CJ온, 크리에이터 커머스 ‘온트너’ 출시

CJ온스타일이 크리에이터와 상품을 연결하는 매칭 플랫폼을 선보이고 크리에이터 기반 콘텐츠 커머스 사업을 확대한다. CJ온스타일은 크리에이터와 브랜드를 연결하는 비즈니스 매칭 플랫폼 ‘온트너’(ONTNER·사진)를 8일 정식 출시한다고 2일 밝혔다. CJ온스타일은 온트너를 통해 크리에이터의 콘텐츠 특성·팬덤·판매 성과와 상품·고객 데이터를 분석해 적합한 크리에이터와 상품을 연결한다. 공동구매, 모바일 라이브, 리워드 링크, 광고 등 다양한 협업 방식도 지원한다. 협업이 성사되면 크리에이터는 콘텐츠 제작과 팬덤 소통에 집중하고, CJ온스타일은 상품 소싱부터 판매·배송·고객 응대까지 커머스 전반을 지원한다. 성과가 확인된 크리에이터는 자체 커머스 지식재산권(IP)으로 육성할 계획이다.



CJ온스타일은 콘텐츠와 크리에이터를 통해 상품을 발견하는 ‘발견형 쇼핑’ 수요에 대응해 크리에이터의 취향과 전문성, 팬덤을 새로운 판매 자산으로 활용한다는 전략이다.

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