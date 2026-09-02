‘민간 자원외교’ 나선 포스코 장인화 회장

장인화 포스코그룹 회장이 호주에서 현지 정부·기업 주요 인사들과 연쇄 회동을 갖고 핵심자원 공급망 강화를 위한 ‘민간 자원외교’에 나섰다.

2일(현지시간) 호주 애들레이드에서 열린 ‘제47차 한·호주 경제협력위원회 합동회의’에서 장인화 포스코그룹 회장(왼쪽)과 마틴 퍼거슨 호·한 경협위원장이 악수를 하고 있다.

포스코홀딩스 제공

포스코그룹은 장 회장이 2일(현지시간) 호주 애들레이드에서 열린 제47차 한·호주 경제협력위원회 연례 합동회의에 한국 측 위원장 자격으로 참석했다고 밝혔다. 이 자리에는 페니 웡 호주 외무장관, 돈 패럴 통상관광장관, 마틴 퍼거슨 호·한 경협위(AKBC) 위원장 등 양국 정·재계 인사 200여명이 참석했다.

회의에서는 △철강·이차전지소재·핵심광물 △혁신·연구개발(R&D) △에너지 전환·탈탄소화 3개 분야의 협력 방안이 다뤄졌다. 장 회장은 개회사에서 “핵심광물은 양국 산업 협력의 새로운 성장 축으로서 더 큰 잠재력을 가질 것”이라며 호주의 풍부한 자원과 한국의 첨단 제련·가공 기술을 결합한 공급망 강화를 강조했다. 이어 천연가스 공급망 안정화와 재생에너지 협력을 통한 에너지 생태계 조성, 방산·우주·R&D 등으로의 파트너십 확대를 제안했다.

장 회장은 회의 전날인 1일에도 팀 에어즈 호주 산업혁신장관과 패럴 장관을 만나 포스코그룹이 호주에서 추진 중인 철강·리튬·에너지 사업에 대한 정부의 지원과 협력을 요청했다. 아울러 호주 리튬업체 필바라미네랄즈의 캐슬린 콘론 의장 등과도 면담을 갖고 리튬 사업 협력 강화 방안을 논의했다.

이 같은 행보는 장 회장이 추진 중인 ‘트리플 코어’ 전략의 일환이다. 포스코그룹은 산업자원(철강), 전략자원(리튬 등), 에너지자원을 3대 축으로 삼아 자원 사업 영역을 확장하고 있다. 호주는 포스코그룹 원료 조달의 약 70%를 담당하는 핵심 파트너다.

포스코그룹은 1971년 철광석 장기 구매를 시작으로 15억t 이상의 호주산 원료를 도입했으며, 2010년 로이힐 철광석 광산 개발에도 참여했다.

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