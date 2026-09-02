‘식물성 대체식품’ 연구거점 익산에 구축…푸드테크 산업 육성 본격화

전북 익산시가 지역 미래 먹거리 산업으로 꼽히는 푸드테크 육성을 위해 식물성 대체식품 연구 거점을 구축하고 기업 성장 지원에 속도를 낸다.

익산시는 다음 달 말 국가식품클러스터 산업단지에 준공 예정인 푸드테크 연구지원센터를 중심으로 식물성 대체식품 산업을 육성하고 기업의 기술개발과 시장 진출을 지원할 계획이라고 2일 밝혔다.

전북 익산시에 자리한 국가식품클러스터 전경. 익산시 제공

푸드테크 연구지원센터는 식물성 대체식품 분야의 원천 기술 확보와 사업화를 지원하기 위한 연구 거점 시설이다. 시는 센터를 중심으로 한국식품산업클러스터진흥원 등 관계 기관과 협력체계를 강화하고 지역 식품기업의 기술 경쟁력과 성장 기반을 확대할 방침이다.

특히, 푸드테크 산업의 외연을 넓히기 위해 친환경 식품 포장 분야 신규 사업 발굴에도 나선다. 식품 생산부터 포장까지 연계된 산업 기반을 구축해 국가식품클러스터를 중심으로 푸드테크 경쟁력을 높일 계획이다.

이 같은 산업 육성 방향을 구체화하기 위해 산·학·연·관 협력도 강화하고 있다. 익산시는 전날 전주 더메이호텔에서 열린 ‘전북 푸드테크 미래 기술 심포지엄’에 참석해 전북도와 관계 기관, 기업 관계자 등 80여 명과 식물성 대체식품과 친환경 식품 포장 등 미래 유망 기술 동향을 공유하고 산업 발전 방향을 논의했다.

1일 전북 전주 더메이호텔에서 열린 ‘전북 푸드테크 미래 기술 심포지엄’에서 패널들이 식물성 대체식품과 친환경 식품 포장 등 미래 유망 기술 동향을 공유하고 산업 발전 방향을 논의하고 있다. 익산시 제공

전북바이오융합산업진흥원이 주관한 이날 심포지엄에서는 연구 지원 기반 활성화와 신규 사업 추진 방향 등이 논의됐다. 특히 ‘식물성 대체식품 연구지원센터 활성화를 위한 종합 토론’에서는 박갑수 익산시 국가식품클러스터 담당관이 패널로 참여해 연구지원센터와 한국식품산업클러스터진흥원의 기반을 연계한 기업 지원과 지역 연계 방안을 제시했다.

박 담당관은 식물성 대체식품 기업의 기술개발뿐 아니라 판로 개척 등 실질적인 성장 지원을 확대할 필요가 있다고 강조했다. 또 변화하는 식품산업에 대응하기 위해 친환경 식품 포장 분야의 신규 사업을 발굴해야 한다고 제안했다.

익산시청사 전경

익산시는 심포지엄에서 나온 전문가 의견과 산·학·연·관 협력 네트워크를 바탕으로 푸드테크 연구지원센터의 원활한 운영을 준비하고, 국가식품클러스터를 중심으로 새로운 푸드테크 혁신 과제를 발굴해 지역 식품기업의 경쟁력을 높일 계획이다.

박갑수 익산시 국가식품클러스터담당관은 “식물성 대체식품 산업 육성을 위해 기업 성장과 판로 개척을 뒷받침하는 푸드테크 생태계 구축에 힘쓸 것”이라며 “익산 국가식품클러스터의 경쟁력을 높이고 시대 변화에 발맞춰 미래 식품산업을 선도하는 기반 마련에 주력할 예정”이라고 말했다.

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