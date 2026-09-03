논술전형, 280명→200명 대폭 축소 [수시특집-한국공학대]

한국공학대학교는 2027학년도 수시모집에서 총 1176명을 선발한다.



전형별 모집인원은 논술(논술우수자) 200명, 학생부교과(교과우수자) 200명, 학생부교과(지역균형) 199명, 학생부종합(기회균형) 58명, 학생부종합(융합인재) 47명, 학생부종합(창의인재) 256명, 학생부교과(특성화고교졸업자, 정원 외) 20명, 학생부종합(특성화고졸재직자, 정원 외) 76명, 학생부종합(조기취업형계약학과) 120명 등이다.



한국공학대는 전년도와 비교해 논술전형의 선발 인원을 줄이고, 학생부종합 인원은 늘렸다. 논술전형의 선발 인원은 작년 280명에서 200명으로 대폭 축소됐는데, 학생부종합 전형의 모집인원은 200명에서 256명으로 확대됐다. 기존에 선발하던 학생부종합(특성화고졸재직자) 정원 내 모집은 전면 폐지됐다.

서종현 입학처장

총 200명을 선발하는 논술 전형은 수능최저학력기준이 없다. 고교 과정에서 공통으로 다루는 수학Ⅰ, 수학Ⅱ 범위 내에서 9문항의 약술형 수리논술로 출제된다. 학교 입학 홈페이지에 관련 모의논술과 기출문제가 올라와 참고하면 된다.



학생부교과 전형의 경우 교과우수자(200명)는 수시모집 중 유일하게 수능최저등급을 적용한다. 수학 미적분?기하 응시자에게는 1등급 상향 혜택을 제공한다. 반면 지역균형(199명)은 수능최저와 학교별 추천 인원 제한이 모두 없어 내신 성적만으로 지원할 수 있다.



가장 많은 인원인 256명을 선발하는 학생부종합 창의인재 전형은 1단계 서류평가로 4배수를 선발한 뒤 2단계 면접을 진행한다. 게임공학과나 인공지능학과 등이 포함된다. 블라인드 개별 면접(10분 이내)은 40%가 반영된다.



학생부종합에서 융합인재와 기회균형 전형은 모두 면접 없이 서류 100%로 선발한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지