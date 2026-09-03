인하미래인재, 최저학력기준 미적용 [수시특집-인하대]

인하대학교는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 66.9%에 해당하는 2662명을 선발한다.



2027학년도 학생부종합(인하미래인재) 전형은 면접형(939명)과 서류형(261명)으로 운영된다. 면접형은 단계별 전형으로 1단계에서 서류종합평가 100%로 3.5배수(의예과 3배수)를 선발한 뒤, 2단계에서 서류종합평가(70%)와 면접평가(30%)를 반영해 합격자를 선발한다. 서류종합평가는 학교생활기록부를 바탕으로 기초학업역량, 진로탐구역량, 공동체역량을 평가한다. 진로탐구역량의 반영 비율이 50%로 가장 높다.



서류형은 서류종합평가 100%로 선발한다. 학교생활기록부를 바탕으로 기초학업역량, 진로탐구역량, 공동체역량을 평가하며 기초학업역량의 반영 비율이 50%로 가장 높다. 학생부종합전형은 두 유형 모두 수능최저학력기준이 적용되지 않는다.

신동훈 입학처장

인하대는 보건복지부 ‘지역의사제’ 시행으로 학생부종합(지역의사선발) 전형을 신설했다. 경기 의정부권, 남양주권, 이천권, 포천권, 인천 서북권, 중부권에서 총 6명을 선발한다.



학생부교과(지역균형) 모집인원은 438명이다. 국내 정규 고교에서 5학기 이상의 교육과정을 이수한 졸업예정자 또는 2025년 이후 졸업자를 대상으로 한다. 소속 또는 졸업한 고등학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있으며 고교별 추천 인원 제한은 없다. 교과 100%에 수능최저학력기준을 적용해 선발하며 학교폭력 조치사항 4∼9호는 추천대상에서 제외된다.



논술 우수자 전형은 논술(80%)과 학생부교과(20%)를 반영해 논술 점수의 실질적 영향력을 더욱 강화했다. 의예과를 제외한 모든 모집 단위에서 수능최저학력기준을 적용하지 않는다. 의예과의 수능최저학력기준은 국어·수학·영어·과학탐구 중 3개 각 1등급 이내다. 과탐 2과목 평균 소수점 첫째 자리에서 올림해 반영한다.

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