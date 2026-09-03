충청권 학생 지역의료인재 전형 15명 선발 [수시특집-단국대]

단국대는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원(5133명)의 61%인 3135명(죽전 1582명, 천안 1553명)을 선발한다.



단국대는 AI 기술과 건축 분야 융합 인재 양성을 위한 ‘AI건축융합학과’를 신설하고, 수시 및 정시에서 총 20명을 선발한다. 수시모집 학생부종합전형 DKU인재(서류형) 3명, 기회균형선발 2명, 사회적배려대상자 2명, 학생부교과전형 지역균형선발에서 3명, 논술우수자전형에서 2명, 정시 수능 위주 일반학생전형(나군)에서 8명을 선발한다.



지역의료인재(진료권, 광역권)전형도 신설해 의예과를 학생부종합전형으로 총 15명을 선발한다. 진료권 지원자격은 충청지역(대전광역시, 세종특별자치시, 충청남도, 충청북도) 소재 중학교에서 입학일부터 졸업일까지 모든 교육과정을 이수·졸업하고 해당 재학 기간 해당 지역에 거주한 학생이다.

장철준 입학처장

2027학년도부터 학교생활기록부 비교과 영역인 출결 상황을 전형요소에 새롭게 반영한다. 지역균형선발, 학생부교과우수자, 지역메디바이오인재, 실기우수자 전형에서는 비교과(출결)를 5% 반영하며, 체육특기자 전형에서는 10%를 반영한다.



지역균형선발(죽전)은 국내 정규 고등학교 졸업(예정)자로서 3개 학기 이상의 교육과정을 이수하고 소속 고등학교장의 추천을 받아야 지원할 수 있다. 고교별 추천 인원 제한은 없으나 고교 유형 제한이 있다. 전 모집단위 국어, 수학(확통·미적분·기하), 영어, 탐구(사탐·과탐 중 1개 과목) 중 2개 영역 합 6등급 이내로 수능 최저학력 기준을 적용한다. 학생부 교과우수자(천안)는 인문·자연·체육계열의 경우, 국어, 수학(확통·미적분·기하), 영어, 탐구(사탐·과탐 중 1개 과목) 중 2개 영역 합 8등급 이내의 수능 최저학력 기준을 적용한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지